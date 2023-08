El cruce entre Aránguiz y Guarello por culpa de Felicevich: “Está en tribunales”

16 de Agosto de 2023

"Él (Valencia) me dijo que necesitaba una persona de confianza que trabajara con él y me pidió que hablara con Fernando, y como es mi amigo lo ayudé”, aseguró Aránguiz.

Charles Aránguiz y Juan Cristóbal Guarello sumaron un nuevo capítulo en su cruce de declaraciones, luego que el periodista señalara al volante del Inter de Porto Alegre como “reclutador” de Fernando Felicevich en la Selección Chilena.

Guarello indicó que Aránguiz fue el principal instigador para que Leonardo Valencia terminara cambiando de representante y se fuera con el polémico FF.

Ante esto, el futbolista indicó a LUN que “supe lo que habló Guarello y no me molesta porque no es algo grave, desde mi punto de vista. Pero me doy cuenta de que no está informado de la relación que pueda tener un jugador y un representante”.

"No tengo esa facultad de llevar jugadores.

Ante esto, Juan Cristóbal Guarello apuntó en su programa de YouTube que “Charles Aránguiz desmintió, pero no desmintió. Desmintió que hubiera estado en reclutar al Leo Valencia, pero no desmintió. Dice que si fuera por eso hubiese llevado a sus amigos, Marcelo Díaz y Vargas, pero también dice que Valencia es su amigo”.

“El tema está en tribunales y la mujer de Leo Valencia es testigo de cómo fue a la parcela Charles Aránguiz a convencerlo, no voy a contestar. No voy a entrar en un ida y vuelta con Valencia, pero esto está acreditado en tribunales. Hay testigos, porque se está peleando un incumplimiento de contrato”, agregó.

Guarello profundizó su postura, apuntando que Fernando Felicevich se terminó llevando los créditos por el traspaso de Leo Valencia a Botafogo, negociación que llevaba adelante su ex agente.

“No es un tipo despechado que lanza una acusación, hay un tema de platas. El ex representante de Leo Valencia, Edison Pereira, tiene en tribunales esta historia y una de las testigos, la ex mujer de Leo Valencia, que también está en litigio con el jugador, que cuenta cómo llevó a Charles Aránguiz”, argumentó.