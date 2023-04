Colo Colo arriesga la localía contra Boca Juniors y el plantel se lanza contra los hinchas de las bengalas

20 de Abril de 2023

En el Estadio Monumental están furiosos porque la Conmebol podría sancionarlos drásticamente, tal como ocurrió en la edición 2022 de la Copa Libertadores.

A pesar de su amplio favoritismo, Colo Colo tuvo que extremar recursos para poder vencer 1-0 a Monagas de Venezuela en la segunda fecha del Grupo F de la Copa Libertadores. El solitario tanto de penal de Carlos Palacios (45’+6′) les permitió a los albos conseguir su primera victoria en el certamen continental e igualar con cuatro puntos a Boca Juniors que se impuso agónicamente a Deportivo Pereira de Colombia por 2-1.

El encuentro frente al conjunto de Maturín estuvo marcado por incidentes en las tribunas del Estadio Monumental. En varias ocasiones el locutor del recinto pidió a los fanáticos que apagaran las bengalas e, incluso, el juez brasileño Anderson Daronco detuvo por algunos segundos el pleito por el uso de pirotecnia en la zona norte del recinto donde la Garra Blanca habitualmente se ubica. Además, hubo una pelea en el sector Cordillera.

El plantel del Cacique sabe de sobra que la utilización de fuegos artificiales conspira contra el equipo, pues la Conmebol no perdona a la hora de tomar decisiones respecto a esta materia. Es por eso que se pudo apreciar al capitán Esteban Pavez, al arquero Brayan Cortés y otros líderes del plantel pidiendo por favor que apagaran las bengalas.

Los albos ya fueron sancionados en la edición 2022 del torneo y tuvieron que enfrentar a puertas cerradas, sin público, a Fortaleza en uno de los duelos de mayor importancia del 2022 para el Cacique que terminó 4-3 a favor de los visitantes. Por eso mismo, a pesar de la trabajada victoria que los deja bien aspectados, los jugadores estaban muy molestos porque ahora podría ocurrir lo mismo contra Boca Juniors en el próximo encuentro de local programado para el miércoles 3 de mayo a las 20:00 horas.

El plantel contra los hinchas de las bengalas

“Es algo que me duele y me molesta mucho. Cuando llegamos al camarín lo primero que hablamos fue el tema del público. El plantel estaba muy molesto porque sabemos que en la Copa Libertadores es muy importante jugar con nuestros hinchas. El año pasado nos pasó algo similar con Fortaleza en el partido más importante del año. No es excusa, pero obviamente el apoyo es muy importante, lo sentimos dentro de la cancha y jugar sin gente es bastante feo”, dijo el capitán Pavez.

“Colo Colo es de todos los chilenos y no puede ser que por un grupo de hinchas salgamos todos perjudicados. Esperamos que no vuelva a pasar y que no nos sancionen, pero me duele y me molesta mucho. El plantel también está muy molesto, porque sabemos que nos puede afectar. Es una lástima”, agregó el volante.

“Hay un grupito pequeño que no son hinchas del club y vienen a perjudicar, a intentar no sé qué. Porque de esa manera no favorecen ni al equipo ni a la institución. Los verdaderos hinchas son los que apoyan y alientan para que el equipo siempre esté con el estadio lleno y sin problemas. Es un grupo muy pequeño que genera problemas para todos. Espero que podamos identificarlos y que no puedan asistir más”, complementó el técnico Gustavo Quinteros.