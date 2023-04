“Que las viera por mí”: ex pareja de Jordhy Thompson desclasifica la respuesta de Colo Colo

20 de Abril de 2023

En una llamada marcada por el llanto, Camila Sepúlveda asegura que desde el Estadio Monumental le dijeron que el futbolista no va a cambiar a pesar del respaldo público.

Mientras Colo Colo está en ascuas por una posible sanción de la Conmebol por las bengalas que encendieron sus hinchas durante el triunfo 1-0 sobre Monagas en la Copa Libertadores, la directiva de Blanco y Negro (ByN) nuevamente enfrenta críticas por el manejo que ha tenido en el caso que protagoniza Jordhy Thompson tras ser denunciado por agresiones físicas y psicológicas a su ex pareja.

El técnico Gustavo Quinteros, al momento de informar el alejamiento del plantel profesional mientras se desarrolla la investigación que involucra a la joven promesa del club, entregó responsabilidades a Camila Sepúlveda por los incidentes que marcaron el rumbo de esta pareja.

“Es una relación enfermiza. Hay que ayudar a Jordhy a cambiar y brindarle ayuda para que no vuelvan a estar juntos. Hay culpabilidad de ambos. Me extraña que se hayan vuelto a ver y hay que investigar todos los datos “, dijo el entrenador en declaraciones que generaron resquemor y muchas críticas a la visión que el argentino-boliviano y el club tienen en este proceso judicial donde Thompson enfrentará a los tribunales el 9 de mayo.

Pero no es lo único. La afectada confirmó que los nuevos hechos de violencia en su contra se concretaron después del clásico entre Universidad Católica y Colo Colo y, además, desclasificó la respuesta que recibió desde el Estadio Monumental al momento de contactarlos por las agresiones físicas y las amenazas con un tenedor. El mensaje a Sepúlveda de parte de la institución nuevamente ha generado cuestionamientos.

La respuesta de Colo Colo a la víctima de Thompson

“Quise salir a hablar por todos los comentarios que están haciendo en contra de mí. Igual quería proteger un poco mi imagen. Llamé a Colo Colo contando, llorando, lo que había pasado y me dijeron que ya era mucho, que no podían seguir cubriéndolo, que me alejara de él. Que tenía que verla por mí, porque él no iba a cambiar”, contó Camila Sepúlveda.

“Estábamos comiendo y empezó con que era mi culpa que los hinchas de Católica le gritaran cosas por el video filtrado… Ya después empezaron las agresiones físicas“, explicó la joven universitaria en Mega.