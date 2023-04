Víctima de agresiones va al Monumental a exigir sanciones de Colo Colo contra Jordhy Thompson

18 de Abril de 2023

Después de presentar la denuncia en Carabineros por nuevos golpes de puño y amenazas con un tenedor, Camila y su padre Ítalo Sepúlveda se presentarán en Macul.

Nuevos golpes de puño y hasta amenazas con un tenedor forman parte de la denuncia que Camila Sepúlveda y su familia presentaron en contra del futbolista Jordhy Thompson. La joven promesa de Colo Colo está nuevamente en la noticia después de agredir a su pareja tras el partido del sábado entre Universidad Católica y los albos que terminó 0-0 en el Estadio Santa Laura.

“Es un maldito maltratador y manipulador. Hace mucho tiempo ya empezaron las agresiones físicas, siempre fue una relación muy tóxica, donde me alejaba de todas mis amistades” fueron parte de las expresiones que la mujer hizo públicas la noche de este lunes en sus redes sociales.

Esta nueva denuncia la realizó después de que el zurdo volviera a estar en la banca del club que lo sancionó tibiamente con un mes de alejamiento del plantel profesional. La primera vez que se conoció esta relación conflictiva fue a mediados de marzo, cuando se conoció un material audiovisual de un local nocturno donde este deportista agredía a su pareja.

Frente a este nuevo episodio, el padre y la joven agredida se dirigirán durante este martes por la mañana al Estadio Monumental para buscar respuestas y sanciones radicales de la concesionaria Blanco y Negro (ByN) contra uno de sus proyectos más importantes de los últimos años.

La visita de la ex pareja de Thompson al Monumental

“Ahora vamos con mi hija a Colo Colo. Soy de Lampa, la pasaré a buscar y vamos a ir al club a ver si alguien me responde por sus cosas. Son hartos teléfonos que él le rompió, tiene sus cosas de estudios en el ipad. Colo Colo se comprometió a que le iba a responder mínimo con esas cosas materiales“, asegura Ítalo Sepúlveda.

Pero no es lo único que buscan. Quieren que Jordhy Thompson sea expulsado, aunque lo ven difícil. “Yo sé que no está bien, pero tienen que ponerse en mis zapatos. Yo quiero que lo echen de Colo Colo, es lo que sentimos, lo que tendría que pasar. Nosotros no tenemos registros familiares de violencia, todo es algo nuevo para mí, para la familia de Camila. Por todos lados es algo nuevo. Nunca hubo un caso de este tipo. Ahora ya la noté más segura de que esto debe terminar. Pienso que ella entendió que esto no da para más. La denuncia ya está en Carabineros, según me confirmó la mamá”, dijo en Chilevisión.

“Sabíamos que iba a pasar eso, que iba a volver a jugar en un mes. Ellos ven plata. Colo Colo es una empresa, ellos invierten plata en él desde los siete años. Pero nosotros llegaremos hasta las últimas consecuencias para que esto no quede así… Por lo que conversamos, ella ya se dio cuenta que esto tiene un punto final. Ella tiene una muy buena red de apoyo. Tiene a su abuela y su mamá que están con ella al 100 por ciento. Sé que están tomando acciones legales”, cerró.

Hasta pasadas las 10 de la mañana, Colo Colo no había respondido a las acusaciones y menos había dado a conocer una nuevo decisión en torno a las denuncias que recaen sobre Thompson.