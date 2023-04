¿Indisciplina en Colo Colo? El episodio que tensiona al plantel antes de recibir a Boca Juniors

29 de Abril de 2023

Los "xeneizes" visitan al Cacique este miércoles en un partido crucial para el futuro de ambos elencos en el Grupo F de la Copa Libertadores.

Compartir

En la apertura de la duodécima fecha del Campeonato Nacional 2023, Unión La Calera y Colo Colo empataron 0-0 en el Estadio Nicolás Chahuán. En este pálido encuentro que antecede el duelo de los albos contra Boca Juniors por la tercera jornada del Grupo F de la Copa Libertadores, el arquero titular del Cacique volvió a ser Fernando de Paul en lugar de Brayan Cortés.

El ex portero de la U y Everton disputó su segundo encuentro como estelar después de hacer en el 3-1 frente a Palestino, mientras que el iquiqueño se mantuvo en la banca por disposición del técnico Gustavo Quinteros.

Cortés, seleccionado nacional, está llamado a ser el sucesor de Claudio Bravo en la Roja y, hasta ahora, se desconocía la razón de su suplencia a pesar de su importancia para el plantel. Sin embargo, durante las últimas horas se pudo conocer un hecho que habría molestado al entrenador argentino-boliviano, quien impone su rigor cuando alguna situación no le parece.

Maximiliano Falcón y Leonardo Gil han sabido de sanciones deportivas de parte del estratega por expulsiones evitables. Cortés, en tanto, se habría sumado como un tercer castigado por romper un código. Según el diario La Tercera, el guardavallas recibió a una persona no autorizada en el hotel de concentración y fue descubierto por el preparador físico Hugo Roldán. Tras conocerse lo ocurrido en el cuerpo técnico, el futbolista de la Roja habría ofrecido disculpas.

De Paul se luce antes de recibir a Boca Juniors

Por ahora se desconoce si Gustavo Quinteros alineará a Brayan Cortés en el partido de la Copa Libertadores contra Boca Juniors, el cual está programado para este miércoles 3 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Monumental. En ese encuentro, el club no podrá gozar de estadio lleno tras la sanción que aplicó la Conmebol por peleas en las tribunas y encendido de bengalas contra Monagas de Venezuela.

Mientras la incertidumbre está instalada en Macul, Fernando de Paul fue el responsable del 0-0 que registró el Cacique en la visita a La Calera. El golero fue una de las grandes figuras.

“La continuidad, para todo jugador, es muy importante. Venía de varios años así, en Everton me tocó jugar casi todo el torneo y fue un buen año. Sabía a lo que venía, pero no tengo la palabra suplente en la cabeza. Si lo pienso me perjudicaría a mí y mis compañeros. En estos partidos que pasaron estuvo Brayan que es un arquero de selección, que es importante para el grupo y es un líder positivo, pero yo sabía a lo que venía y que esto me serviría para crecer. Soy joven aún”, dijo.