Los millonarios sueldos en la organización de los Juegos Panamericanos Santiago 2023

4 de Mayo de 2023

A cinco meses del inicio del evento se conocieron los salarios del equipo organizador.

Compartir

El mayor evento deportivo de las últimas décadas a realizarse en Chile se está acercando. Los Juegos Panamericanos Santiago 2023 se realizarán desde el 20 de octubre al 5 de noviembre, mientras que los Parapanamericanos, que disputan atletas con discapacidad, se desarrollarán entre el 17 y el 26 del penúltimo mes del año.

La organización de las competencias no ha estado exenta de problemas y polémicas. Hace dos semanas, por ejemplo, se conoció que el Instituto Nacional de Deportes (IND) suspendió la entrega de fondos públicos debido a que la Corporación no rindió los montos utilizados durante el año anterior. El plazo expiraba el 14 de abril, pero al no tener respuesta del órgano organizador decidió tomar esta decisión.

Frente a este problema, algunos trabajadores mostraron su inquietud en torno a la posibilidad de no recibir sus remuneraciones o de algún atraso en los depósitos; sin embargo, no hubo problemas en este sentido en el último proceso de pago.

Pero no es lo único. El equipo de trabajo se remeció durante las últimas semanas después de los despidos de Jaime Millar, gerente del área legal, y de Joanna Lederer, ex gerenta de Comunicaciones y Comunidades. Como última novedad, el periodista Felipe Bianchi fue contratado como nuevo director de Comunicaciones y Comunidades.

Millonarios sueldos

Durante la jornada de este miércoles, además, fue publicada por Transparencia el listado de las remuneraciones mensuales brutas de los trabajadores de Santiago 2023. El listado incluye al personal sujeto al Código del Trabajo y no contempla a los funcionarios que emiten boletas de honorarios por sus funciones.

La directora ejecutiva Gianna Cunnaza es la persona de la Corporación que tiene el sueldo más alto con $9.586.446 cada 30 días. Después de ella, aparecen tres funcionarios que reciben $7.669.157. Se trata de Juan Carlos Chamy, Margarita Olivier y Maximiliano Sánchez, quienes son director comercial y de mercadeo, contralora interna y director de Desarrollo de Sedes, respectivamente. Con $7.469.862 está la gerente de deportes Ximena Restrepo y el director de operación deportiva Gustavo San Martín que gana $7.209.217.

La banda salarial entre seis y siete millones de pesos la componen ocho funcionarios, mientras que la que va entre 5 y 6 millones la completan 10 trabajadores. 23 personas ganan entre 4 y 5 millones.

Todos los salarios de Santiago 2023 los puedes revisar aquí.