Hasta Lula lo apoyó: Vinícius es víctima del racismo en España y se enfrenta a La Liga

22 de Mayo de 2023

El astro del Real Madrid se cansó de los insultos y emplazó al presidente de la competencia, quien respondió a los cuestionamientos del brasileño.

Compartir

El triunfo 1-0 del Valencia frente al Real Madrid durante este domingo terminó siendo una mera anécdota. En este partido correspondiente a la fecha 35 de La Liga, el delantero Vinícius Júnior reaccionó frente a los dichos racistas que los hinchas locales le dedicaron en actitudes que han desatado un verdadero “terremoto” en España y la propia competencia.

Posterior a este encuentro, donde el atacante “merengue” vio la tarjeta roja, una de las expresiones que más se escucharon en las tribunas fue “mono”. Este mensaje hacia el seleccionado brasileño, quien nuevamente lo sufre, terminaron con el club valenciano expulsando de por vida a los fanáticos que gritaron este insulto durante la victoria por la mínima de su escuadra.

Pero no es lo único que ha sucedido. “Vini” dedicó sus reclamos a La Liga y al país que lo recibió desde que fue transferido desde Flamengo a la capital hispana en 2018. “No fue la primera vez, ni la segunda ni la tercera. El racismo es normal en La Liga. La competencia cree que es normal, así que la Federación y los oponentes lo animan. Lo siento mucho. El campeonato que una vez perteneció a Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi, hoy pertenece a los racistas”, expresó.

“Es una hermosa nación, que me dio la bienvenida y me encanta, pero que aceptó exportar la imagen al mundo desde un país racista. Perdón por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy en Brasil, España es conocida como país de racistas. Y lamentablemente con todo lo que pasa semanalmente, no tengo como defender. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte e iré hasta el final contra los racistas. Aunque esté lejos de aquí”, complementó.

La respuesta de La Liga y el apoyo de Lula

“Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a LaLiga, es necesario que te informes adecuadamente Vinicius… No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos”, le respondió Javier Tebas, presidente del torneo.

“En lugar de criticar a los racistas, el presidente de LaLiga aparece en las redes sociales para atacarme. Por más que hablas y finges no leer, la imagen de tu campeonato se estremece. Mira las respuestas a tus publicaciones y llévate una sorpresa… Omitirlo solo te hace igual a los racistas. No soy tu amigo para hablar de racismo. Quiero acciones y castigos. El hashtag no me mueve”, replicó Vinícius Júnior.

Frente a este problema que no se ha detenido en España, el presidente brasileño Luiz Inázio Lula da Silva apoyó a su compatriota del Real Madrid. “No podemos permitir que el fascismo y el racismo arraiguen en los estadios de fútbol. Que La Liga y la FIFA tomen medidas serias”, dijo tras la reunión del G7 en Japón.

“Quiero hacer un gesto de solidaridad con Vinícius, un joven que sin duda es el mejor jugador del Real Madrid, y que sufre reiteradas agresiones. Espero que la FIFA y otras entidades tomen medidas para evitar que el racismo se apodere del fútbol”, complementó luego el mandatario.