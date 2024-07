VIDEO – España se corona campeón de la Eurocopa 2024 frente a Inglaterra y entra en la historia con un increíble récord

14 de Julio de 2024

La selección española logró imponerse agónicamente en un verdadero partidazo, dejando nuevamente a Inglaterra con las manos vacías.

España logró un histórico triunfo este domingo 14 de julio y se impuso sobre Inglaterra en la final de la Eurocopa 2024.

La selección española saltó a la cancha para seguir luciendo el buen juego que ha mostrado a lo largo del certamen continental y venció a los ingleses por 2-1.

El primer tiempo del partido fue cerrado, donde no hubo ocasiones claras para ninguno de los dos lados. Sin embargo, al inicio del segundo tiempo, el duelo tomó otro ritmo y España dio el golpe de entrada con un gol a los 47 minutos por parte de Nico Williams.

Pese a las contantes ataques del combinado español, los Tres Leones lograron empatar el encuentro con una anotación de Cole Palmer a los 73′.

España no dejó de atacar en todo el partido y convirtieron al portero inglés, Jordan Pickford en figura. No obstante, no pudo frenar el tiro de Mikel Oyarzabal, quien a los 86′ puso la estocada final y le dio el merecido título de la Eurocopa a su selección.

El palmarés de España tras conquistar la Eurocopa 2024

Con esta victoria, los dirigidos por Luis de la Fuente consiguieron su cuarta coronación en el torneo europeo, luego del bicampeonato que ganaron en la edición de 2012.

De esta forma, el palmarés de España quedó de esta forma: Cuatro Eurocopas, un Mundial y una Liga de Naciones. Revisa el detalle:

Eurocopa 1964 : 2-1 vs Unión Soviética.

: 2-1 vs Unión Soviética. Eurocopa 2008 : 1-0 vs Alemania.

: 1-0 vs Alemania. Mundial 2010: 1-0 vs Países Bajos.

1-0 vs Países Bajos. Eurocopa 2012: 4-0 vs Italia.

4-0 vs Italia. Liga de Naciones 2023: 0-0 (5-4 penales) vs Croacia.

0-0 (5-4 penales) vs Croacia. Eurocopa 2024: 1-0 vs Inglaterra.

Sumado a ello, logró un paso perfecto en el torneo, puesto que consiguió 7 victorias en 7 partidos, algo que ninguna selección había hecho en la historia del torneo.