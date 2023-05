Acusan a Jordhy Thompson de “salir a fiestas” y “conductas agresivas” en su proceso de reinserción

23 de Mayo de 2023

El zurdo viajó con el plantel de Colo Colo para enfrentar a Monagas en Venezuela por la Copa Libertadores.

Mientras Colo Colo desarrolla el plan para poder obtener los tres puntos en su visita a Maturín, Venezuela, para enfrentar a Monagas en la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, el plantel femenino del Cacique ha continuado con sus expresiones de rechazo sobre el regreso de Jordhy Thompson al plantel profesional después de ser formalizado por violencia intrafamiliar.

El zurdo promesa del equipo llegó a un acuerdo con la fiscalía para quedar bajo vigilancia durante un año y pagar los aparatos electrónicos que le rompió a su ex pareja Camila Sepúlveda en momentos de arrebato y celos que derivaron en dos denuncias en su contra por agresiones físicas y psicológicas.

Con estas condiciones, el técnico Gustavo Quinteros lo recibió en el elenco estelar colocolino, donde ya sumó minutos en el Campeonato Nacional y espera hacerlo en la visita a suelo venezolano en un compromiso que asoma como trascendental para el futuro de la escuadra nacional en el torneo más importante de clubes en el continente.

En paralelo, la molestia no merma en el plantel de Colo Colo femenino. La futbolista Michelle Olivares dedicó mensajes a Thompson y a la concesionaria Blanco y Negro (ByN) después de conocerse la lista para enfrentar a Monagas.

Salidas a fiestas y conductas agresivas

“Se habla de la reinserción social, han pasado dos meses de supuesta terapia. En el proceso se le ha visto saliendo a fiestas y teniendo conductas agresivas. Aún así se le da el alta por arte magia“, escribió la jugadora colocolina en contra de Thompson.

“Siempre se pregunta el por qué las víctimas no salen de la relación tóxica al primer o segundo acto de violencia, el por qué no denuncian, el por qué no piden ayuda. Bueno, la respuesta la tienen aquí: esto fue público, donde el agresor es jugador de nuestro club, jugador de Colo Colo. Y ha quedado totalmente impune“, complementó.