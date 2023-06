¿Distanciamiento? La U, Berizzo y la ANFP en la primera polémica del “Toto” con los dirigentes

19 de Junio de 2023

El "Toto" dejó en claro su postura frente a una solicitud de la que no está de acuerdo en la previa del amistoso entre Bolivia y la Roja.

Hasta la semana anterior, el diálogo de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) con el entrenador de la selección chilena Eduardo Berizzo era de las mejores. Lo respaldaron firmemente ante la seguidilla de partidos sin ganar y en la petición de enfrentar en Chile, con el público a favor, a los rivales que pudieran confirmar un viaje a Sudamérica.

Tras los triunfos sobre Cuba y República Dominicana en Concepción y Viña del Mar, respectivamente, el “Toto” envió un duro mensaje a la Universidad de Chile y a sus jefes de la ANFP tras la petición de los azules para liberar a sus seleccionados que están en Juan Pinto Durán preparando el tercer encuentro amistoso de este martes ante Bolivia (Matías Zaldivia, Cristóbal Campos y Lucas Assadi).

Los universitarios enviaron la solicitud para que fueran parte de la nómina que se medirá contra O’Higgins, este miércoles a las 19:00 horas, por los cuartos de final de la fase regional de la zona centro sur de la Copa Chile 2023.

Para este compromiso internacional programado en Santa Cruz de la Sierra para las 20:00 horas de Chile, el técnico de la Roja quiere que la totalidad del plantel se traslade al país vecino y sea parte del grupo que se medirá con la Verde que ahora conduce el adiestrador Gustavo Costas. Es la antesala de las Eliminatorias y quiere unidad.

“¿Viajan todos a Bolivia? Sí. Y quiero dejan sentada una posición con respecto, no sólo al pedido de cualquier equipo: los futbolistas dentro de la fecha FIFA no pueden liberarse porque hay un reglamento que así lo establece, y un deseo personal y cumplimiento del profesionalismo que me invita a y me da derecho a contar con ellos en la fecha FIFA. Sería injusto liberar futbolistas porque hay partidos, injusto para quienes no tienen jugadores en la selección”, dijo Berizzo.

Berizzo y sus dardos a la ANFP

“Incluso estoy muy de acuerdo en que los entrenadores de los clubes nacionales exijan que sus partidos no se jueguen en la fecha FIFA si tiene seleccionados. De acá a futuro se tendrá que revisar que no existan partidos de ninguna índole, ni Copa Chile ni Campeonato, dentro de la fecha FIFA, porque los jugadores nominados a la selección no serán liberados”, agregó el “Toto” en la previa del choque contra los bolivianos.

“Obviamente el Campeonato Nacional para por la fecha FIFA, pero en otros países prefieren seguir jugando. Mi opinión es que los futbolistas convocados a la Selección no pueden jugar esos partidos. Yo no pondría partidos en fecha FIFA, podemos acomodar el calendario del año con los partidos de Copa Chile, copas internacionales e ingeniarnos para que los intereses no se contrapongan”, complementó.

En lo que a mí representa, los convocados en periodo de fecha FIFA no pueden ser liberados y no lo serán”, confirmó Berizzo tras la solicitud de la U.

“La programación debe respetar la capacidad y derecho de los jugadores a integrar la selección nacional y de volver a sus clubes. No puede haber una contraposición que nos ponga a explicar esto y que los jugadores no jueguen en sus clubes, la programación debe revisarse”, cerró el DT.