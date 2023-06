Los errores de Santiago 2023 que reconoce Mayne-Nicholls y sus reparos a la Comisión Investigadora

28 de Junio de 2023

"A mí me trajeron a sacar adelante este proyecto, no a investigarlo", expresó el director ejecutivo de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.

Luego de la salida de Gianna Cunazza como directora ejecutiva de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls fue el elegido por el Ministerio del Deporte para relevar a la ex jugadora de balonmano en este importante cargo. La organización del evento más importante después de la Copa Mundial de Fútbol de 1962 se remeció con esta inesperada salida ante los cuestionamientos a su gestión y el atraso en la rendición de los montos traspasados por el Instituto Nacional del Deporte (IND).

Durante el fin de semana anterior, el ex presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) ofreció disculpas por no habilitar al centro de Santiago en la licitación hotelera. Gran parte de los Juegos se desarrollará en la capital, sin embargo, el núcleo quedó excluido en este ámbito que atañe, principalmente, a los jueces de las competencias que visitarán el país desde octubre.

“Podría dar muchas excusas para una acción que no hicimos bien, y que poco ayuda a construir una imagen positiva de los juegos deportivos más grandes que haya organizado Chile en su historia. Pero sería perder el tiempo, que hoy no nos sobra. Por ende, sólo pido disculpas por la expresa y absurda omisión. Es una lección aprendida y evidentemente no volveremos a cometer un error similar, pues como nos dejó escrito el norteamericano William Faulkner: ‘Nunca pierdas el tiempo lamentando errores. Basta con que no los olvides'”, explicó en una declaración que comparte el portal oficial.

En este escrito, Mayne-Nicholls hace hincapié en los avances que la Corporación ha concretado en ese sector de la Región Metropolitana, como pasacalles enfocados en la agenda cultural, la ruta trazada para el relevo de la antorcha y el Maratón y otras actividades que asoman en la programación como el lanzamiento de la venta de entradas que está pactado para el 12 de julio cuando falten 100 días exactos para los Juegos, según adelantó EL DÍNAMO hace unas semanas.

Mayne-Nicholls y la Comisión Investigadora

La semana anterior, en el Congreso Nacional, se aprobó la creación de una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados para detectar posibles irregularidades en la Corporación Santiago 2023, el IND y el Ministerio del Deporte que encabeza Jaime Pizarro. Frente a las demoras del Estadio Nacional y el “congelamiento” de los recursos al no ser rendidos los anteriores, los parlamentarios activaron la alerta.

Mientras no hagamos entrega de las observaciones, no nos pueden entregar nuevos recursos. A mí me trajeron a sacar adelante este proyecto, no a investigarlo. No gano nada hoy con encontrar irregularidades si el 20 de octubre los juegos no están listos”, expresó Mayne-Nicholls.

“En nada me ayuda, pero tienen todas las facultades de hacerlo y les corresponde. Tendrán que investigar lo que quieran, pero si nos piden estar entregando información permanentemente, vamos a tener que buscar cómo hacerlo para en paralelo seguir trabajando con los Juegos. No sé cómo nos vamos a desdoblar, pero lo tendremos que hacer”, dijo en El País el director ejecutivo, quien reitera su confianza en que los trabajos terminarán a tiempo.