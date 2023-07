Cómo vive y los últimos trabajos que ha tenido Sergio Jadue para mantenerse en Miami

17 de Julio de 2023

El ex presidente de la ANFP ya no recibe el dinero que el FBI le entregaba por ser testigo protegido del FIFA Gate.

La vida que lleva Sergio Jadue en Estados Unidos siempre es motivo de noticia. El ex presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) se fue de Chile para presentarse ante la justicia del país norteamericano como testigo protegido del FIFA Gate y desde noviembre de 2015 que reside en Miami, colaborando con el tribunal y, en primera instancia, recibiendo dólares diarios del FBI como delación compensada para mantenerse.

En 2022 se conocieron detalles del nuevo negocio que estaba llevando el calerano en Florida. Se dedicó al arriendo de lanchas a través de la plataforma digital Anchor Rides, la cual es un símil de Uber, Didi o Cabify, pero que sirve para trasladar personas por las costas estadounidenses en vehículos acuáticos con servicio de bebidas incluido.

Pero no es lo único, pues EL DÍNAMO pudo confirmar con personas que han podido contactarse con el ex timonel del fútbol chileno, que estuvo dedicado a la conducción de automóviles en otro tipo de aplicación parecida a Cornershop. Hasta el año pasado se desempeñó comprando y trasladando productos hacia los hogares de los usuarios que pagaron por este servicio.

Actualmente, en Miami, Sergio Jadue está alejado del poder y los lujos que pudo alcanzar cuando era presidente de la ANFP y miembro de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Ricardo Abumohor, dueño de O’Higgins, compartió información de cómo está viviendo el ex dirigente junto a su madre, Gloria Jadue, y sus hijos tras el quiebre matrimonial de hace unos años.

Así vive Sergio Jadue en Miami

“No lo ha pasado bien, contra todo lo que se pueda decir. Sus pecados los reconoce”, expresó el propietario del conjunto rancagüino, quien también ostentó el máximo cargo del organismo de Quilín entre 1993 y 1998.

“Jadue tiene un departamento pequeño, de dos dormitorios. Vive con la mamá en uno de ellos y con sus dos hijos en el otro. El FBI ya no le paga nada”, reveló el dirigente.

“Lo vi muy abierto, me reconoció todo lo que había hecho, incluso hasta cómo quiso perjudicar a O’Higgins. Inventó un viaje a Brasil para no entregar la copa. En ocasiones también intervino en los arbitrajes. Lo único que quería era que O’Higgins no fuera campeón, él me lo reconoce”, agregó Abumohor en Informe Especial.