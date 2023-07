“Negligente e inepta labor”: castigo, rabia y omisión del VAR en el último escándalo del arbitraje

24 de Julio de 2023

Cristián Garay no consideró la recomendación de sus colaboradores, desatando un nuevo problema en la Comisión de Árbitros.

Everton recibió este domingo a Unión Española en uno de los partidos más atractivos de la fecha 18 del Campeonato Nacional. El elenco hispano llegó al Sausalito de Viña del Mar con una racha de nueve encuentros sin perder, sin embargo, el cuadro local terminó imponiéndose por 1-0 después de una acción que desató la gran polémica del arbitraje durante el fin de semana.

A pesar del mensaje que recibió Cristián Garay desde la cabina del VAR, el juez decidió validar la acción que comenzó con el penal pateado por Juan Cuevas. Como se aprecia claramente en la imagen, el volante tocó con las dos piernas el balón al momento de ejecutar, situación no permitida por reglamento, pero que el árbitro dejó pasar pese a la recomendación de sus colaboradores.

Frente a este error, el jefe de la Comisión de Árbitros de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) admitió lo ocurrido. “Lamentablemente el árbitro no logra observar el doble toque que existe en la ejecución del lanzamiento penal. A raíz de esto el VAR lo llama a una revisión de campo donde le muestra las evidencias de la situación, no obstante, eso no fue apreciado y se validó el gol… El juez debió haber otorgado un tiro libre indirecto a favor del cuadro defensor”, explicó Roberto Tobar.

La sanción y la furia de Unión Española

Según pudo confirmar EL DÍNAMO con fuentes del organismo de Quilín, el juez quedará fuera de cuatro partidos como sanción. Esta decisión se está evaluando internamente, pues Cristián Garay desestimó la alerta, tal como queda claro en la conversación que tuvo con los jueces del VAR.

Frente estos antecedentes, el club perjudicado emitió una declaración donde pide que este juez no sea designado en próximas programaciones del elenco de Plaza Chacabuco. “Nos cagaron”, dijo tras el partido el arquero Sebastián Pérez.