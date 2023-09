VIDEO – La pelea de fútbol amateur que dejó fuera del Superclásico a Jordhy Thompson y Damián Pizarro

1 de Septiembre de 2023

Thompson volvió a protagonizar hechos de violencia fuera de la cancha.

Compartir

Un verdadero terremoto se vive en Colo Colo a horas del esperado Superclásico ante Universidad de Chile, que se disputará este sábado, luego que Gustavo Quinteros informara que Damián Pizarro y Jordhy Thompson fueran marginados, tras protagonizar un acto de indisciplina.

Y es que ambos jugadores albos fueron parte de una pelea durante un partido de fútbol amateur, en la antesala del choque con los azules en el Estadio Santa Laura.

“Thompson y Pizarro (Damián) cometieron errores y cuando esos errores en la vida privada afectan al grupo, hay que tomar medidas. Ninguno será convocado para el partido de mañana”, explicó el entrenador.

Quinteros precisó que “ellos están arrepentidos, la pasión del fútbol, el tener amigos que los llevan por un camino que no deberían, y ellos se dejan llevar, nos hace tomar la decisión. No es algo tan grave, pero sí es un error. No va a ser para siempre, ellos tienen la obligación de entrenar y hacer lo posible para estar en el próximo partido… No sé cuándo van a volver”.

Esta no es la primera vez que Thompson se ve envuelto en hechos polémicos, luego que enfrentara un proceso judicial por violencia intrafamiliar contra su ex pareja, con quien posteriormente retomó la relación, rompiendo la medida cautelar de no acercarse a ella.