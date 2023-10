“Criterios cuestionables”: Milad y Pizarro piden explicaciones a FIFA por exclusión de Chile del Mundial 2030

4 de Octubre de 2023

"Esto me lo tiene que explicar a mí y a Chile el presidente de la FIFA, y el presidente del Consejo de la FIFA donde hubo unanimidad de hacer estos tres partidos y dejar al cuarto afuera", acusó Milad.

Pablo Milad, presidente de la ANFP, expresó su desazón tras enterarse de la exclusión de Chile de los países de Conmebol que recibirán duelos del Mundial 2030, lo que además marcó la clasificación de Argentina, Uruguay y Paraguay a la cita mundialista.

Al respecto, Milad sostuvo que la FIFA y especialmente su presidente, Gianni Infantino, le deben una explicación por esta arbitraria decisión.

“Esto me lo tiene que explicar a mí y a Chile el presidente de la FIFA, y el presidente del Consejo de la FIFA donde hubo unanimidad de hacer estos tres partidos y dejar al cuarto afuera. Hay que dar una explicación de los motivos de esta decisión, que nos sumamos como últimos dentro de la organización, independiente del protagonismo que tuvimos con respecto a esta organización y que se ha trabajado y más aún que estaba fijada una reunión para el 20 de octubre en nuestro país con los ministros y presidentes de las federaciones”, argumentó Milad.

Junto con ello, el timonel de la ANFP dejó en claro que la postura de FIFA se basa en “criterios de exclusión cuestionables, pero me dijeron lo siguiente: Montevideo va por derecho propio, por haber sido el primer Mundial en 1930, Argentina por ser campeón actual y Paraguay por ser la sede Conmebol”.

Ministerio del Deporte “dolido”

Por su parte, el ministro Jaime Pizarro expresó que “uno puede sentirse desilusionado de esta situación, pero con un contexto donde veremos cómo continúa avanzando y cuáles son los antecedentes que se aportan”.

Pizarro dejó en claro que esta decisión no fue informada a Chile con antelación y solo se tomó conocimiento por “la documentación en el sitio de la FIFA, lo que resulta algo curioso”.

En tanto, Michael Boys, secretario ejecutivo de la candidatura conjunta al Mundial 2030, le restó dramatismo a lo sucedido, aseverando que “en la comunicación de FIFA ni en la presente ni en la anterior no hay ningún tipo de desmedro o descrédito hacia Chile. No hay ninguna mención de Chile en la documentación. Por lo tanto, no es que Chile sea excluido del proceso, sino que establece un formato en el que estos partidos conmemorativos se desarrollan en Uruguay, Argentina y Paraguay”.