VIDEO – Las razones y el momento exacto en el que Chile quedó fuera del Mundial 2030

4 de Octubre de 2023

Desde la ANFP aseguraron que "Chile lamenta la decisión de la FIFA".

Compartir

Este miércoles, la Conmebol confirmó que Chile fue excluido de la organización del Mundial del 2030, dando a conocer que serán Argentina junto a Uruguay y Paraguay los que albergarán los partidos iniciales para luego continuar en Europa, precisamente en España, Portugal y Marruecos.

En una conferencia de prensa, Alberto Domínguez, presidente de la Conmebol, destacó que el centenario del torneo intercontinental comenzará, precisamente, en el Estadio Centenario de Montevideo. “Hay muchos motivos para festejar, para celebrar y reconocer a quienes hicieron posible esta propuesta que hicimos y que se tuvo en cuenta. El centenario comienza aquí en el estadio Centenario“, señaló ante la prensa.

“Va a haber un tiempo anterior al partido, donde vamos a estar festejando el aniversario tanto en Uruguay como en Argentina como en Paraguay. Son tres inauguraciones que se van a hacer en estos países y también todos los festejos previos. Todos los detalles los va a dar FIFA. Es un hecho histórico y Conmebol está feliz”, agregó.

A la hora de ser consultado por los motivos que dejaron a Chile fuera de la organización del Mundial 2030, explicó que “en realidad originariamente se hablaba de dos países que eran Uruguay y Argentina. Luego se amplió el Mundial de 32 a 48 equipos y se agregó en ese contexto a Paraguay y luego se agregó a Chile“.

“Es cierto que en esta oportunidad no está Chile, lo que no significa que no vamos a trabajar para que Chile o esté o le encontremos algo de esta talla. Es una decisión que la toma FIFA, no nosotros. Ellos son los que determinan cómo y qué. Este es el momento en el que ya hay que comenzar trabajando en las sedes”, indicó.

CHILE QUEDA FUERA DEL MUNDIAL 2030 💔



El presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, confirmó que Chile no fue considerado por FIFA como sede para el Mundial 2030 😥



"No significa que no trabajemos para que esté o para que le encontremos algo de esta talla", sentenció 👎 pic.twitter.com/7trs3E71ix — DSportsCL (@DSportsCL) October 4, 2023

¿Qué dijo la ANFP?

Tras la pésima noticia que recibió Chile, las críticas recayeron en la administración de Pablo Milad en la Asociación Nacional de Fútbol (ANFP), quien horas después ofreció una conferencia de prensa para referirse a la decisión de la FIFA.

En la instancia, explicó “los criterios de la exclusión son cuestionables, pero según lo que me informaron, Montevideo es sede por derecho propio, tras albergar el Mundial de 1930. Argentina es escenario por ser el campeón actual y Paraguay es por ser la sede de Conmebol”.

“Chile lamenta la decisión de FIFA. Los focos ahora serán las selecciones adultas y pondremos las miras en el fútbol formativo que son pilares para nuestra institución”, añadió.

Junto con eso, aseguró que “hemos recibido llamados de FIFA, han estado muy preocupado por el estado fútbol en nuestro país”.