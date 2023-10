Chilenas que competirán en eSports en los Juegos Panamericanos 2023: “Vamos por el oro”

13 de Octubre de 2023

Macarena Albornoz “Paprika”, alumna del Magíster en Tributación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, y Nataly Valdés “Betra Nova”, estudiante de Diseño Teatral de la Facultad de Artes de la Casa de Bello, lideran la selección nacional femenina de eSports que competirá en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, torneo que por primera vez incluye a los deportes electrónicos como disciplina invitada.

Las ciber deportistas nacionales participarán en el popular juego “DOTA 2: Defense of the Ancients”, y están confiadas en ganar la medalla de oro en este Primer Campeonato Panamericano de Esports, establecido por la Federación Global de Esports y Panam Sports, conocido como #PEC23.

“Vamos por el oro, vamos a ganar la medalla de oro, o al menos la de plata. Estamos confiadas y determinadas en ganar para visibilizar los eSports e incentivar a las autoridades para que este deporte sea reconocido como tal en el país y, de paso, abrir puertas a las nuevas generaciones de niñas y adolescentes que seguirán nuestros pasos”, dice la capitana del equipo, Macarena Albornoz.

El equipo, conocido como “Arcane Witches”, está compuesto por cinco talentosas gamers, cada una destacando en su rol específico dentro del juego.

La capitana, Macarena Albornoz, conocida en línea como “Paprika”, es Offlaner y lidera el grupo como la estratega principal del equipo. Junto a ella está Nataly Valdés “Betra Nova”, quien es Soporte 4; Nicole Ceballos “Sakumi”, Soporte 5; Catalina Anderson “Burbuja”, Midlaner; Vania Mardones “Croqueta”, de Hard Carry; y Javiera González “Nick Fahrenheit”, Stand In. Completan con el coach Roberto Ladrón de Guevara y el mánager Braulio Fernández.

Las atletas nacionales ya están clasificadas para el Mundial Global Esports Games que se disputará en Arabia Saudita, donde representarán nuevamente al país en diciembre de 2023.

¿Qué les parece estar en los Panamericanos?

Paprika (P): Fue genial porque la clasificatoria nacional fue en un lugar con público y pantallas gigantes, como las competencias internacionales. Así que estaba nerviosa porque nunca habíamos jugado rodeadas de personas y era una cosa que nos extrañaba, pero al final fue muy entretenido. Estábamos súper felices y el tema de que nos habíamos esforzado mucho por ese objetivo de poder estar en los Panamericanos, fue como ¡lo logramos!

Betra Nova (B): Fueron muchos meses entrenando, así que cuando quedamos clasificadas fue como ¡al fin! Todo el esfuerzo de tanto tiempo fue recompensado.

¿De qué se trata el juego DOTA 2?

P: Es un videojuego de estrategia en tiempo real en donde dos equipos de cinco jugadoras cada uno deben destruir la base enemiga. Ahora, la complejidad que tiene el juego es porque hay como 130, 140 distintos héroes que puedes elegir y hay como 180 ítems que puedes comprar. Entonces, tú puedes armar a tus héroes de millones de formas distintas. Hay héroes que son mejores contra cierto tipo de héroes o de estrategias, así que el juego va cambiando durante toda la partida, siempre estás pensando en otro objetivo.

¿Cómo se están preparando?

P: Estudiando a las rivales, mirando competencias internacionales de DOTA profesional. Estamos entrenando dos a tres veces por semana a jugar todas juntas, jugamos varias partidas, cada una dura unos 40 minutos.

B: En abril salió un parche donde cambió el juego completamente, cambió todo el mapa, lo agrandó como en 30%. Así que aprendiendo todos los nuevos detalles. Yo juego con cinco héroes, así que preparando la estrategia con todo.

¿Cómo se ve la competencia, muy reñida?

P: La competencia en los Panamericanos es al mejor de tres partidas. Vienen varios equipos buenos, pero las rivales más fuertes son Perú y Argentina, porque ellas llevan varios años jugando juntas, tienen una sincronía especial.

B: Perú es un país muy bueno en DOTA y en eSports, es parte de su cultura. Juegan mucho más que en Chile, hay cybers dispuestos para jugar, exportan jugadores, etc. A pesar de que Chile está en pañales, nos tengo harta fe, porque les hemos ganado a todos los equipos con los que tuvimos que pelear en los regionales.

P: Vamos con ganas de ganar 100%, tengo la esperanza de al menos ganar el bronce, pero la meta es pelear la plata y el oro.

¿Qué significaría para ustedes ganar los Panamericanos?

P: Creo que lo más importante para nosotras es el reconocimiento. Los eSports no están reconocidos en Chile, la Asociación no se puede federar, no hay recursos para este deporte. Así que tener este premio serviría para impulsar eso, para que la gente lo vea y diga “mira, Chile tiene un buen nivel en los eSports, podemos hacer algo ahí y es una oportunidad para el país”. También para incentivar a la comunidad a jugar, ¡Solo necesitas un computador e internet para jugar! Es muy accesible. Para nosotras los eSports son el futuro. Chile debería impulsarlo y ser pioneros, y no quedarse atrás.

B: Lo mismo con el mundial de Arabia Saudita que es en diciembre, vamos con ganas de ganar para abrir puertas.

¿Qué le dirían a las niñas y adolescentes que les gusta el mundo de los videojuegos?

P: Queremos usar esta vitrina para mostrarle a las chicas que se puede jugar. El mundo de los videojuegos es un poco inhóspito para las mujeres, es flamer, los hombres te insultan.

B: El juego tiene un chat de voz para dar instrucciones y cuando algunos hombres se dan cuenta que una es mujer y te molestan, te mandan a la cocina o te jotean, una de dos.

P: Es un tema complejo porque hay niñas que dejan de jugar por estas cosas. Le digo a las chicas que no tienen por qué dejar de hacer algo que les gusta porque a los jugadores hombres no les parece bien ¡Sigan jugando, sigan entrenando, sigan sus sueños!