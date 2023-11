¡Adiós Fiu!: sus creadores revelan detalles de la mascota a días de terminar los Juegos Panamericanos

25 de Noviembre de 2023

Los históricos juegos Panamericanos y Parapanamericanos llegan a su fin este domingo 26 de noviembre y tendremos que decirle adiós al querido pájaro siete colores Fiu. Antes de su despedida, sus creadores, Katherine Castillo y Eduardo Cortés, nos contaron detalles sobre la historia de la mascota y su llegada a Santiago 2023.

Los Juegos Parapanamericanos llegan a su fin este domingo 26 de noviembre, y junto con ello, tendremos que decirle adiós a Fiu. El pájaro siete colores se robó el corazón de todos en su corta carrera como mascota oficial de Santiago 2023, cita deportiva que encendió la pasión de todos los chilenos con el deporte.

Antes de su adiós, desde EL DINAMO conversamos con los creadores de la mascota, Katherine Castillo y Eduardo Cortés, quienes son compartieron más detalles de Fiu a días de su partida.

¿Cómo nació Fiu?

“Katherine presentó la idea de que si alguien quería participar del concurso en donde sería elegida la mascota de los Juegos Panamericanos. Ella ofreció poner el nombre de su agencia, yo no lo pensé dos veces y levanté mi mano. La verdad no la conocía, a nadie del equipo… Fue una cosa de confianza”, comienza contando Eduardo Cortés.

El ingeniero a cargo del diseño del pájaro relata que desde siempre estuvo interesado en el dibujo, pero que lamentablemente nunca pudo desarrollarse en ese rubro.

“Comenzamos en plena pandemia, las reuniones las hicimos online y en la primera junta todos coincidimos en querer hacer al pájaro siete colores. A mí se me ocurrió porque, cuando empecé a pensar en la mascota, altiro me acordé de unas fotos que me había enviado mi hermano en 2016 de muchas aves, entre ellas Fiu. Me quedé pegado con la imagen del siete colores, investigué de él, de los humedales y sentí que esta seria una buena oportunidad”, recuerda Cortés.

Por su parte, Katherine Castillo relata que conoció al ave mucho antes de los Panamericanos debido a su trabajo como arquitecta.

“Desde que empecé a trabajar que conozco los humedales y me he preocupado por su preservación, así que cuando Eduardo presentó la idea me gustó. Aparte de Fiu, teníamos como opciones a un puma, un colibrí y un pingüino, pero votamos por este pájaro porque nos gustó a todos”, dice Katherine.

Según comenta Eduardo Cortés, el diseño original de la mascota está inspirado en sus propios hijos.

“La verdad es que le puse algunas características de mis hijos… Usé la pachorra de mi hijo Simón cuando era chiquito, él se paraba bien erguido, con el pecho inflado y los piecitos bien puestos. También use la ternura de mi hijo Diego, los ojos de Fiu reflejan eso”, confiesa Cortés.

¿Cuál es la historia detrás esta mascota?

“Fiu nació en un humedal en Valparaíso. Desde siempre le gustó el deporte, aunque no era muy bueno porque tiene sus alitas cortas, pero de todas formas corría alegre usando sus patitas y llenaba de ánimo y alegría a su familia del humedal”, comienza narrando Katherine Castillo.

“Fiu mide sólo 7 centímetros, si lo pones en tu mano es muy pequeñito, por eso su eslogan ‘ser pequeño, no es dificultad para dar mi mayor esfuerzo’ es tan potente, porque refleja que no importa si eres al que más apoyan, o el más grande, o si eres el más disminuido, eso no va a impedir nunca que entregues todo de ti mismo”, dice por su parte Eduardo Cortés.

¿Se esperaban la fama?

“La verdad, yo pensaba que iba a tener cierta relevancia porque sería la mascota de los Juegos… Sabia que la gente lo iba a conocer, pero nunca pensé al nivel que ha llegado, ni la “Fiumanía”, ni que fuese tan querido en redes sociales”, dice Katherine Castillo.

Por su parte, Eduardo Castillo confiesa que siempre estuvo confiado de Fiu.

–“Yo siempre confié en Fiu, desde el principio sabía que tenía potencial para todo… Al inicio era un mero ícono, un logo super frío, pero pensé que necesitaba acercarse a la gente, entonces teníamos que darle una personalidad animada… Tenía que tener algo reconocible”, dice Cortés.

–“Fiu tiene su propia personalidad, siempre anda contento, alegre. Nosotros lo pensamos así, que enfrentara las cosas con optimismo para representar los valores de los deportistas. También la organización aportó mucho en que el personaje sea querido cuando hizo al corpóreo, porque siempre está bailando, haciendo cosas y eso hace que la gente lo quiera”, reflexiona al respecto Katherine Castillo.

¿Por qué eligieron a Fiu?

–“Cuando se presentó esta oportunidad yo quise matar dos pájaros de un tiro. Pensé que si esto ganaba entonces podíamos aprovechar de levantar todo lo que tiene que ver con el medioambiente y el habitad de Fiu. La corporación lo entendió súper bien, porque él ama su casa como todos deberían amarla y entonces nos invita a que la conozcamos y la cuidemos… Me llena de orgullo que ahora todos tengan un poco más de conciencia sobre los humedales, me conmueve que haya causado tal impacto”, dice al respecto Eduardo Cortés.

Por su parte, Katherine Castillo también vio en la mascota una buena oportunidad para concientizar sobre los cuidados de los humedales en el país.

–“También quería crear conciencia sobre el peligro en el que están siempre los humedales. Yo trabajé en inmobiliarias y había temas que no siempre se tenían en cuenta, también la gente no los cuida y se baña ahí teniendo la playa al lado…”, reflexiona Castillo.

¿Qué creen que va a pasar ahora que Fiu se despide?

“Yo primero quiero agradecerle a la gente, porque entendieron el concepto. Hay que recordar que ellos votaron por Fiu para ser la mascota de los Panamericanos, entonces también es creación de ellos, de todos los que votaron al principio y creyeron en él… Ojalá no sea solamente el pájaro de siete colores, sino que el pájaro de todos los colores que represente a Chile completo. Debería quedar en el Ministerio de Buena Onda para que siempre entregue esa sensación. Me encanta que los niños le hagan dibujos, que las señoras hagan figuras de crochet, que hagan trabajos sobre él… A veces un poquito de ternura les hace bien a todos”, reflexiona Eduardo Cortés.

Por su parte, Katherine Castillo espera que, con el fin de los Juegos Panamericanos, Fiu no desaparezca de la memoria de la gente.

“Ojalá no se les olvide el personaje, que siga apareciendo en charlas, en alguna que otra cosa y no quede en el olvido”, reflexiona