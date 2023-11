La emotiva carta de despedida de Fiu: “Sé que habito en el corazón de los chilenos”

26 de Noviembre de 2023

"Tengo pena, sí, pero alegría también", reconoció la mascota de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023.

Sin duda que, junto a los grandes resultados obtenidos por los deportistas chilenos, la presencia de Fiu como mascota fue uno de los grandes hitos que dejan los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, que culminan hoy.

En la víspera de la ceremonia de cierre de la cita deportiva continental, su mascota envió una carta de despedida en la que que admite que “tengo pena, sí, pero alegría también“.

A través de las redes sociales, Fiu admitió primero que “estoy algo melancólico“.

“Hoy estaré en el último pasacalle en mi honor y el de mis amigos, por lo que ya comienzo a ahuecar mis alas para volver a mis orígenes, a los humedales“, escribió.

“Sí, estoy melancólico. Será un encuentro intenso para mí y sé que para ustedes también. Es el inicio de una despedida en que abrazo a todo un país. Tengo pena, sí, pero alegría también“, continuó.

Aseguró también que “tengo una esperanza que explota en mi pecho de colores, porque me acostumbré a ustedes, a mirar sus caras de orgullo, de felicidad, de admiración cada vez que me aparecía antes sus ojos. La cara de los escolares… ¡Ufff, tantas cosas y vivencias!”.

Tras la despedida, Fiu vuelve a los humedales

Luego manifestó que “sé que también habito en el corazón de los chilenos. Me reconforta tanto. Tuvimos tantos grandes momentos que no puedo estar triste. Los recuerdo. Tantas personas, tantas comunas donde pude mostrar mis tonalidades y mi historia”.

La mascota de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 dijo también que “mi alegría es inmensa. Ya saben de dónde vengo, de la relevancia de mi casa, de la importancia que son los humedales para el ecosistema. Vivo de norte a sur. Y si logras verme en mi hábitat, sonríeme. Sabré que me estás cuidando. Siento tu amor y lo correspondo”.

“Mi regreso a los humedales, a mi casa, es inminente. Lo haré durante la noche del domingo, en medio de la fiesta de clausura en la Villa. Me iré cantando, trinando con tanta emoción. Pero no me llores, recuérdame, vivo en ti. Inspírense queridos chilenos y chilenas”, concluyó su carta Fiu.