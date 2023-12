“Déjense de hue…”: Arturo Vidal responde por retrasar otra vez su vuelta a Colo Colo

3 de Diciembre de 2023

"Yo no voy a ir a Colo Colo si ellos no me quieren. Voy a ir al equipo que me quiera, que me busque y que tenga los mismos objetivos que yo por delante”.

Compartir

La casi segura llegada de Arturo Vidal a Boca Juniors sigue dando que hablar, luego que el volante saliera a responder a sus críticos por postergar, nuevamente, su anunciada vuelta a Colo Colo.

Y es que en las últimas horas se conoció que el chileno firmará en los próximos días su contrato con la tienda xeneize, cumpliendo así el sueño de Juan Román Riquelme de verlo en La Bombonera.

Sin embargo, esto no gustó a los seguidores de Colo Colo, ya que esto retrasará su retorno a los pastos del Monumental.

Ante esto, fue el propio Arturo Vidal quien salió a responder estas palabras, indicando que “yo no he decidido a dónde me voy a ir, ¿por qué están hablando? Tantos hueones del Colo escribiéndome, se dan vuelta rapidito. A todos esos les digo déjense de huevear (sic), si todavía no tomo una decisión”.

“A fin de año, cuando termine mi contrato con mi equipo, voy a decidir. Ahora son especulaciones, así que paren con eso, andan tirando siempre la mala. Déjense de huevear”, agregó.

Vidal aclaró que “yo tengo contrato hasta el 30 de diciembre, ahí recién puedo decidir. Tengo mucho respeto al Athletico Paranaense, me han tratado increíble. Me lesioné y todavía me siguen queriendo mucho acá en la ciudad”.

Sobre Colo Colo, el mediocampista reiteró que “yo no voy a ir a Colo Colo si ellos no me quieren. Voy a ir al equipo que me quiera, que me busque y que tenga los mismos objetivos que yo por delante”.