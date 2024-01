Qué dijo Arturo Vidal sobre la Roja tras su exitoso regreso a Colo Colo

28 de Enero de 2024

El volante que triunfó en Europa volvió a vestir la camiseta del Cacique en el duelo en que se impuso a Everton por la cuenta mínima.

El volante Arturo Vidal aseguró que quiere ser parte del plantel de la Roja en la próxima Copa América a disputarse en Estados Unidos a mitad de año, tras su exitoso regreso a Colo Colo.

El jugador formado en Macul fue titular en la victoria por 1-0 sobre Everton, en el duelo disputado en el Estadio Sausalito, en el marco de la Copa Viña del Mar 2024.

Cuando corría el minuto 58 el entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón, decidió reemplazar al volante, que jugó con la camiseta 23 y se retiró entre la ovación de los asistentes al estadio, hinchas del equipo local incluidos.

16 años 7 meses y 17 días después Arturo Vidal vuelve a vestir la camiseta como jugador de Colo Colo.#VamosColoColopic.twitter.com/KNG2lJiC53 — Chilean Premier League (@AbranCancha8) January 28, 2024

Una vez que abandonó el terreno de juego, Arturo Vidal se dio tiempo para hablar con los medios.

Lo que dijo Arturo Vidal sobre la Roja

Así, aseguró que pese a que no conoce personalmente al nuevo entrenador de la Roja, el argentino Ricardo Gareca, sí lo ilusiona la posibilidad de ser convocado para ser parte del plantel que disputará la Copa América 2024.

Sobre el nuevo deté, Arturo Vidal admitió que “no lo conozco mucho, sé que trabajó bien en Perú, pero más allá de eso no lo conozco mucho. No sé como trabaja“.

“Ojalá nos vaya bien con él y que elija a los mejores para lo que viene: ir a otro Mundial. También tenemos una Copa América muy cerca, espero que vayamos a pelearla”, añadió en declaraciones para ESPN.

Respecto de la Copa América, aseguró que “obviamente yo quiero estar ahí, por algo volví a Colo Colo. Quiero ponerme bien lo antes posible para poder demostrar todo lo que he hecho en mi carrera“, ratificó.

Luego, al hablar con otros medios, el volante albo se dirigió a quienes cuestionaron su regreso al Cacique.

“Hace siete días todos decían que estaba lesionado, que no sabían cómo estaba. Firmé y cuatro días después debuté de titular. Un saludo a todos los que hablaron tonteras de mí“, dijo al respecto.

Y añadió que “se vienen muchas cosas lindas. Este equipo tiene mucho que dar y yo voy a ir agarrando mucho más ritmo“, cerró.