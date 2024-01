VIDEO – El llamado de Arturo Vidal a Colo Colo tras ser presentado como nuevo refuerzo: “Hay que gastar”

23 de Enero de 2024

El mediocampista de 36 años habló sobre los objetivos del club de cara a este 2024 en el plano nacional e internacional.

Este martes, el flamante refuerzo de Colo Colo, Arturo Vidal, estampó su firma e hizo oficial su regreso al Cacique tras 17 años en el extranjero.

El histórico mediocampista de la Selección Chilena brindó su primera conferencia de prensa como jugador albo, donde habló sobre sus expectativas y los objetivos del equipo de cara a este 2024.

Con respecto a su regreso, recalcó que viene con sed de revancha y espera aportar mucho más que en su primera etapa, puesto que en aquel tiempo era un equipo consolidado. “De verdad que estoy muy feliz de volver a casa después de casi 17 años. Vuelvo con muchos sueños cumplidos afuera, vengo feliz, era el momento de volver. Siempre dije que quería volver bien. Llego en un momento muy bueno, la recuperación ha salido a la perfección”, dijo.

Los objetivos de Arturo Vidal en su regreso a Colo Colo

En cuanto a los objetivos, el King lo tiene claro: “Volver a poner a Colo Colo en lo más alto de Sudamérica, mi objetivo es ser campeón con Colo Colo acá en Chile y en Sudamérica, y tratar de ayudar lo que más pueda y prepararme para la selección que es muy importante”.

En ese sentido, el volante dijo: “Estoy acá y el mundo va a conocer a Colo Colo por mí. Quiero que lo conozcan como uno de los equipos más fuertes de Sudamérica”.

Sobre el recibimiento que espera tanto en el Estadio Monumental como en los demás recintos deportivos del país, Arturo Vidal expresó: “Espero que en todos los estadios que vaya sentir el cariño. no por ser rival la gente tiene que olvidar lo que uno ha hecho en Chile. Espero que los estadios estén llenos. Eso ayuda al fútbol, los estadios llenos son más lindos. Sería lindo que en cada parte que vaya me aplaudieran, ojalá sea un lindo espectáculo”.

Por otra parte, también habló sobre lo que significa la llegada de una figura con su palmarés al torneo chileno. “Cuando me toque jugar tendré que demostrar mi jerarquía, hablarlo ahora no sirve mucho. Ya estando con esta camiseta, los equipos sabiendo que van a enfrentar a Vidal, las cosas van a cambiar. Espero que ayude a mis compañeros a tener más confianza y no tenerlo miedo a nadie”, comentó.

Y para cerrar, Arturo Vidal hizo un llamado a la dirigencia de Colo Colo para competir en el plano internacional: “Hay que gastar para tener un equipo competitivo en Sudamérica”, sentenció.