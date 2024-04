Por una ensalada palmito palta: la insólita razón de la salida de Tiane Endler de la Roja

29 de Abril de 2024

A esto se suma la negativa de que el partido número 100 de Tiane Endler en el arco de la Roja se hiciera con público.

Christiane Endler renunció a la Selección Chilena Femenina en medio de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, ante los continuos errores de coordinación y organización en torno a la Roja.

Si bien ya se conocían antecedentes como el hecho de viajar a Viña del Mar y Valparaíso por bus a jugar cada encuentro, ya que la ANFP no quiso desembolsar dinero en un hotel de concentración en la Ciudad Jardín, lo que hacía que debían comer durante el trayecto a la capital, ahora se conocieron nuevos detalles.

Es que un reportaje de MegaNoticias da cuenta de hechos derechamente insólitos que colmaron la paciencia de Tiane Endler y una de ellas fue que se le negó una ensalada palmito palta en medio de la concentración.

Esto, ya que la comida no estaba dentro del presupuesto de la Selección, por lo que debía ser visada por el gerente de la ANFP, Pablo Silva, que se lo negó.

Desde el ente rector del fútbol chileno adujeron como razón para no hacer un homenaje a Endler con presencia de público el ahorrar los 8 millones de pesos que costaba realizar el choque con Nueva Zelanda en un estadio.

Antonio Loma-Osorio, ex jefe de prensa de la Roja, planteó que Endler “está acostumbrada a trabajar con cierto estándar, y si las cosas se hacen mal, no va a estar en ese tren, digamos. Yo he conversado con algunas jugadores que me dicen no sé para qué me sirven estos partidos, cuando se trae al equipo C de Jamaica, un equipo semiamateur, a jugar un partido en Juan Pinto Durán y otro en La Pintana. No es el estándar”.