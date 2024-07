“Ya lo veremos”: Claudio Bravo mantiene el suspenso sobre su posible retiro

2 de Julio de 2024

Sobre la opción de dejar la actividad, el arquero de la Roja dijo que "son decisiones que ya me tocará tomar con mi familia".

“A mí no me preocupa el futuro, me preocupa el ahora, el día a día“, manifestó el arquero de la Selección Chilena Claudio Bravo, al ser consultado sobre su posible retiro de las canchas, tras el regreso al país luego de la eliminación de la Roja de la Copa América.

El capitán del equipo que adiestra Ricardo Gareca se refirió a la opción de colgar los botines, después de que no prolongara su contrato con el Real Betis, donde lo dirigió Manuel Pellegrini.

El arquero de 41 años de edad manifestó que “ya pasó el periodo de la selección. Ahora vienen las vacaciones“.

“Veremos si las vacaciones son más largas de lo habitual o no“, dijo el portero, quien planteó que “no soy de las personas que mira tan lejanamente“.

En particular, respecto de la posibilidad de concretar su retiro del fútbol profesional, Claudio Bravo aseveró que “son decisiones que ya me tocará tomar con mi familia“.

Dijo a la vez que espera analizar el tema “en un periodo más tranquilo, sin prensa, sin gente. En casa y con la tranquilidad que requiere tomar una decisión importante“.

Claudio Bravo no descarta posponer su retiro

Pese a que se encuentra sin club, el bicampeón de la Copa América no descartó la posibilidad de prolongar su exitosa carrera.

“El rendimiento también te marca muchas cosas. Si mi rendimiento no hubiese sido bueno, lógicamente que uno dice no estoy para competir a estos niveles y es momento de quedarse en la casa“.

Sin embargo, aseveró que “el incentivo de jugar bien, el incentivo de que mucha gente cercana te sigue empujando a seguir” lo ha hecho plantearse la posibilidad de continuar en el fútbol profesional.

“Ya lo veremos“, concluyó, dejando abiertas las opciones de concretar su retiro o seguir en actividad.