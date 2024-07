Los millonarios premios que acumula Alejandro Tabilo por sus históricas actuaciones en 2024

9 de Julio de 2024

La vida le sonríe al chileno, quien gracias a su gran año ha conseguido duplicar sus ganancias en solo siete meses.

Alejandro Tabilo vive el mejor año de su carrera, donde logró su mejor ranking histórico (19° ATP), lo cual le permitió instalarse por primera vez en el Top 20 del escalafón mundial. Sumado a ello, también se convirtió en el nuevo número uno de Chile, luego de conquistar el ATP 250 de Mallorca.

Durante el 2024, el zurdo ha tenido un meteórico ascenso en el ranking ATP, en el que a principio de año figuraba en el puesto 82°. El chileno consiguió su primer título en el circuito al imponerse en el ATP 250 de Auckland y luego llegó hasta la final del Chile Open, tras caer frente a Sebastián Baez.

Además, tuvo una brillante actuación en Wimbledon 2024, alcanzando la tercera ronda de un Grand Slam por primera vez. Bajo este contexto, registra 24 victorias y 12 derrotas a nivel ATP.

Los millonarios premios que ha conseguido Alejandro Tabilo este 2024

Grandes resultados que también van de la mano con millonarios premios. Como contexto, al culminar la temporada 2023, Alejandro Tabilo acumuló un prize money de US$ 1.358.840 en su carrera. Mientras que solo en los siete primeros meses de 2024, la primera raqueta nacional suma US$ 1.049.047, a cuya cifra hay que añadir los US$ 183.240 que ganó por llegar a la tercera ronda de Wimbledon.

Por ganar su primer torneo ATP en Aukland, el zurdo se llevó un monto de US$ 100.640. Tras ello, cuando cayó en primera ronda del Australian Open recibió US$ 81.030. Un mes después de los mencionados torneos, Jano embolsó US$ 58.700 por alcanzar la final del ATP 250 de Santiago.

No obstante, el mayor premio que logró en términos monetarios fue el del Masters 1000 de Roma, donde fue la revelación del certamen llegando a las semifinales, instancia que le permitió quedarse con US$ 308.000.

El último título que consiguió no se queda atrás, puesto que en Mallorca se quedó con US$ 153.700, logrando acumular en la mitad de las ganancias de su carrera, en solo siete meses este 2024.