Quién es Taylor Fritz, el polémico jugador que eliminó a Tabilo en Wimbledon

7 de Julio de 2024

En 2022 se transformó en el primer jugador nacido después de 1990 que le ganó una final al español Rafael Nadal, tras imponerse en el Masters de Indian Wells.

El estadounidense Taylor Fritz se convirtió en una verdadera pesadilla para el tenista chileno Alejandro Tabilo, tras derrotarlo el sábado en el partido para acceder a los octavos de final de Wimbledon.

De 26 años, el tenista norteamericano nació en California.

El actual número 12 del mundo ha disputado hasta el momento tres partidos frente al chileno, consiguiendo el triunfo en todos ellos.

Antes de derrotarlo en el torneo que se disputa en Wimbledon, lo hizo en el ATP 250 de Houston, en 2022, y luego en el Masters 1000 de Indian Wells, en 2024.

El polémico Taylor Fritz

Profesional desde 2015, Taylor Fritz ha protagonizado durante su carrera una serie de polémicas, como la vivida el año pasado en Roland Garros, cuando después de eliminar al local Arthur Rinderknech, mandó a callar a todo el público al poner el dedo índice sobre su boca.

Este año no podía ser distinto y, esta vez en Wimbledon, otra vez estuvo metido en una polémica, nuevamente con el jugador galo.

Tal cual, porque en la segunda ronda del torneo británico Taylor Fritz enfrentó otra vez a Arthur Rinderknech, y de nuevo le ganó.

Antes del partido, el francés dijo que “el ambiente será más tranquilo y llorará un poco menos”.

Luego de su victoria, el estadounidense respondió que “sabía lo que había dicho. No me faltes el respeto antes del partido y luego te esperes que sea agradable. Así no es como funciona“, le dijo Taylor Fritz.