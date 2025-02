Luis Rubiales es condenado por beso no consentido a Jenni Hermoso: la insólita multa que deberá pagar

Actualizado el 20 de Febrero de 2025

El ex presidente de la Federación Española de Fútbol zafó de la cárcel y pagará 18 meses de multa tras ser condenado por agresión sexual.

Tras nueve sesiones de juicio, este jueves la Audiencia Nacional condenó al ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a pagar una insólita multa por el beso no consentido a la futbolista de la selección femenina Jenni Hermoso.

En la sentencia emitida por el juez José Manuel Fernández establece que el ex directivo del fútbol español debe pagar 18 meses de multa con cuota de 20 euros al día (10.800 euros) por el delito de agresión sexual en contra de la jugadora. Además, Rubiales quedó con prohibición de acercarse a Hermoso en un radio de 200 metros por un año.

De esta forma, Luis Rubiales no irá a la cárcel luego de que la Fiscalía solicitara una pena de dos años y seis meses de prisión.

A su vez, también se acordó absolver al ex director de la Selección española Albert Luque, el ex seleccionador femenino Jorge Vilda y el ex responsable de Marketing de la Federación Rubén Rivera. A ellos, el Ministerio Público pidió una condena de un año y seis meses por el delito de coacciones.

Con ello, se pone fin a este juicio, el cual comenzó el pasado 3 de febrero, donde los alegatos se centraron en que si hubo o no consentimiento en el beso, que tuvo lugar en la entrega de medallas en el Mundial femenino de Sidney en 2023, cuando España se coronó campeona.

Ante el tribunal Jenni Hermoso sostuvo que “me sentí poco respetada. Fue un momento que manchó uno de los días más felices de mi vida y en ningún momento busqué ese acto ni lo esperé”. A lo que añadió: “Sabía que me estaba besando mi jefe y esto no ocurre ni debe ocurrir en ningún ámbito laboral o social”.