Cristóbal Campos y reimplantación de su pie: así se logró salvar su amputación y su recuperación para volver a las canchas

2 de Septiembre de 2024

Tras la operación y reconstrucción del pie derecho del portero de San Antonio Unido, un médico cirujano conversó con EL DÍNAMO y entregó más detalles sobre este proceso y lo que dependerá para estimar el período de recuperación.

La carrera del portero de San Antonio Unido, Cristóbal Campos, quedó en vilo luego de un grave accidente que sufrió durante la madrugada de este lunes 2 de septiembre en la Ruta 78.

El futbolista formado en la Universidad de Chile sufrió una amputación traumática de su pie derecho. Luego de ello, a eso de las 04:00 horas entró a pabellón y después de casi cuatro horas de cirugía, médicos del Hospital de Urgencia de Asistencia Pública (ex Posta Central) confirmaron que la intervención se realizó de forma exitosa.

Bajo este contexto, Jorge Ibáñez, subdirector médico del recinto asistencial sostuvo: “Fue posible reconstruir la extremidad y tenemos viabilidad de la extremidad”.

Teniendo en cuenta esta noticia, Cristóbal Campos vive horas cruciales con respecto a cómo evolucionará tras la operación.

“Esto es algo muy dinámico, se está evaluando continuamente, esto puede ir cambiando por la gravedad de la lesión. Uno no puede garantizar la viabilidad en el largo plazo. Tiene otro tipo de lesiones que lo vuelven un paciente crítico, aunque no está en riesgo vital. No se puede garantizar un pronóstico”, detalló Ibáñez.

Qué es una amputación traumática y cómo se logró reconstruir el pie a Cristóbal Campos

Con respecto a este lamentable hecho, Francisco Leyton, médico cirujano y académico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Talca, explicó a EL DÍNAMO que una amputación traumática es un mecanismo de alta energía que recibe una extremidad y hace que pierda su contacto, ya sea parcial o completamente, con el resto del cuerpo. Al parecer, por los antecedentes descritos en la prensa, habría tenido parte de colgajo adosado a la extremidad inferior”.

En cuanto al proceso de reconstrucción del pie del ex arquero de Universidad de Chile y los factores que dependen para que una cirugía de este tipo tenga éxito, Leyton detalló que “lo principal ahí es la velocidad apenas ocurre el accidente y que haya un equipo multidisciplinario para poder hacerlo”.

“En el fondo es moverse rápido apenas ocurre el accidente. Lo primero ahí es ver la viabilidad de la extremidad. Existen varias guías que uno puede seguir para saber si esa extremidad está ya para amputar o se puede reconstruir. Ahora, yo creo que en el caso de un deportista élite, uno trata de jugársela con todo para que no pierda la extremidad”, dijo el médico cirujano.

A lo que agregó: “Básicamente primero se hace alguna osteosíntesis, un autotest externo para afirmar el hueso, y después reconstruir el paquete vasculo-nervioso y la parte tendine muscular”.

¿Cómo es el proceso de recuperación y podría regresar al fútbol?

El proceso de recuperación es complejo y puede variar en cuestión de horas, ya sea para bien o para mal. En este sentido, Francisco Leyton sostuvo que “las primeras horas son cruciales”.

“Yo creo que todavía está muy en riesgo de que pueda perder la extremidad, aún no está ganada la batalla, para nada. Entonces lo primero es lograr la viabilidad de la extremidad. Después de eso, según lo que se logre de viabilidad, es la fase de recuperación”, expresó.

Lo anterior, es evaluable caso a caso, puesto que dependerá principalmente de la “viabilidad neurovascular de la extremidad, porque una cosa es que me llegue sangre y otra es que yo tenga sensibilidad en la extremidad. Y requiere un conjunto de esas cosas para lograr la movilidad. Entonces eso hay que evaluarlo caso a caso, pero en general estas lesiones son muy severas. Estamos hablando de al menos un año de rehabilitación, si es que logra salir todo bien”.

Sobre la posibilidad de un eventual regreso al fútbol, el médico fue cauto y dijo: “Es difícil decirlo a priori, ya que es como la carrera profesional de alguien, pero es complejo. Las probabilidades están más en contra de eso”.