Los detalles de la primera aparición de Michael Schumacher a casi 11 años de su accidente

4 de Octubre de 2024

Michael Schumacher aprovechó un matrimonio para su primera aparición pública desde que tuvo su accidente en esquí en 2013.

El piloto alemán siete veces campeón de la Fórmula Uno, Michael Schumacher, tuvo su primera aparición en público desde su accidente hace casi 11 años, tras asistir al matrimonio de su hija Gina Marie, de 27 años, en la villa que la familia tiene en Mallorca, España.

La presencia del ex deportista germano sorprendió a los asistentes, a los que se les obligó a no sacar fotos para resguardar la privacidad de la familia y el ex campeón, por lo cual debían dejar sus teléfonos celulares en la entrada.

De esta forma, la ceremonia del matrimonio de la hija de Michael Schumacher fue la primera oportunidad en que otras personas pudieron verlo, además de las únicas tres que lo han hecho desde que el 29 de diciembre de 2013 ocurrió el accidente en esquí que dejó al multicampeón postrado en cama.

Cómo se comunica Michael Schumacher

La prensa internacional informó que, en la ocasión, el ex piloto de la Fórmula Uno compartió con varias personas entre familiares y amigos, lo que podría abrir la posibilidad de que en el futuro participe en otras actividades sociales.

En esa línea, varios medios informaron de los rumores en cuanto a que el hijo de Schumacher, Mick, le habría pedido matrimonio a su novia, por lo que la familia tendría otro casamiento programado para el próximo año.

Pese a los resguardos, no todos respetaron la privacidad solicitada por la familia, ya que una de las asistentes, Elisabetta Gregoraci, le dijo al diario británico The Mirror que “Michael no habla, solo se comunica con los ojos”.

“Solo tres personas pueden visitarlo y sé quiénes son. Se mudaron a España y su esposa instaló un hospital en esa casa“, añadió la ex esposa del ex jefe de la Fórmula Uno, Flavio Briatore.