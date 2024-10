Sin redes sociales y con título universitario: la historia de Rodri, el ganador del Balón de Oro que enfureció a Vinicius Jr y al Real Madrid

Actualizado el 29 de Octubre de 2024

El mediocampista del Manchester City sorprendió al mundo al conquistar el galardón, lo que provocó un berrinche de proporciones por parte del club merengue.

Rodrigo Hernández Cascante, más conocido como Rodri, es el futbolista que ganó el Balón de Oro y dejó sin el premio a Vinicius Junior, quien junto al Real Madrid, protagonizaron uno de los berrinches más polémicos en los últimos años, puesto que el club merengue y sus jugadores decidieron no viajar a la ceremonia a raíz de aquella situación.

El jugador español de 28 años es el eje principal del Manchester City y también de la Selección de España, que conquistó la Eurocopa tras vencer a Inglaterra en la final.

El hombre que hizo historia en la ceremonia del Balón de Oro no es un jugador cualquiera, lo que va más allá de su desempeño en el terreno de juego, ya que tiene una serie de particularidades que lo alejan del estereotipo del futbolista. De hecho, es bastante bajo perfil, no usa peinados raros, no tiene tatuajes y no utiliza redes sociales.

La historia de Rodri Hernández, el gran ganador del Balón de Oro

Al igual que la mayoría de los futbolistas, el comienzo no fue fácil para Rodri Hernández, quien a los 16 años quedó libre del Atlético de Madrid debido a su contextura física. Por lo anterior, llegó a Villarreal, donde rápidamente mostró sus cualidades que lo hicieron debutar en 2016 en primera división.

En aquel momento, el español se encontraba viviendo en la residencia de la Universidad de Castellón, donde estudiaba la carrera de administración de empresas.

Tras sus primeras temporadas en el submarino amarillo, en 2018 el volante volvió a Atlético de Madrid, que pagó 25 millones de dólares.

Un año más tarde, fichó por el Manchester City a cambio de 80 millones de euros. A pesar de su estadía en Inglaterra, eso no le impidió seguir estudiando para finalmente graduarse.

Así lo comentó Ximo Miralles, amigo de futbolista, al portal Relevo: “Cuando fichó por el City, todavía no había terminado la carrera, pero seguía estudiando a distancia y nadie sabe que a veces entre semana se cogía un avión a Castellón para hacer un examen, y se volvía a Manchester esa misma tarde”.

Otra particular característica que tiene el mediocampista del club inglés es que no usa redes sociales, lo cual contrasta con la mayoría de futbolistas, que suelen realizar diversas publicaciones de sus partidos o entrenamientos.

De hecho, en la gala del Balón de Oro el streamer DjMaRiiO, le planteó: “Rodri, tu no eres de redes sociales pero hoy si ganas sería un buen momento para subir una foto con el balón de oro. Ganarías muchos likes”.

A lo que el volante respondió: “Es buena pregunta. Pero yo busco otras cosas, lo importante es otra cosa, el fútbol que es a lo que me dedico y a transportar eso a la gente y sobre todo a España, a nuestro país”.

¿Qué títulos y logros llevaron a Rodri a ganar el Balón de Oro 2024?

