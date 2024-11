Fin al sueño albo: Claudio Bravo ratifica que no volverá a Colo Colo y seguirá alejado del fútbol

22 de Noviembre de 2024

Rodrigo Sepúlveda conversó con el ex capitán de la Roja y le confirmó que su intención es seguir alejado de las canchas.

En los últimos días, el nombre de Claudio Bravo empezó a sonar con fuerza para retornar a Colo Colo, alimentado por su reciente visita al Estadio Monumental, dónde conversó con miembros de las series menores e incluso fue homenajeado por Colo Colo de Todos los Tiempos.

Ante la casi segura salida de Brayan Cortés al extranjero, la idea de volver a ver con la camiseta del Cacique al capitán de la Roja fue algo que incluso fue considerado por Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro.

Sin embargo, la ilusión de los hinchas albos llegó a su fin, luego que el periodista Rodrigo Sepúlveda, en su programa de radio Romántica, indicara que conversó con el ahora ex futbolista, quien le aclaró que todos estos rumores eran falsos.

“A Claudio Bravo no le han hecho ninguna oferta formal de Colo Colo. A Claudio Bravo no le han ofrecido ir a jugar a ningún club”, indicó Sepúlveda.

En esta línea, el periodista detalló que la intención de Bravo era jugar en Colo Colo cuando volvió a Chile, luego de finalizar su vínculo con el Real Betis, pero al no recibir ninguna oferta decidió colgar los guantes.

Ante esto, “con el retiro ya decidido no le interesa retornar a jugar. No hay nada formal, ya se retiró, cuando pudieron ofrecerle algo, no lo hicieron y él hubiera jugado absolutamente gratis”.