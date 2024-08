VIDEO – ¡Gracias Capitán América! Claudio Bravo anuncia su retiro del fútbol profesional

26 de Agosto de 2024

El capitán de la Selección bicampeona de América colgó definitivamente los guantes a los 41 años.

Claudio Bravo, capitán y referente de la Generación Dorada bicampeona de América, anunció su retiro del fútbol profesional a través de un emotivo video en redes sociales.

El que es considerado por muchos como el mejor arquero de la historia de Chile colgó de forma definitiva los guantes a los 41 años.

“Por medio de este video quería comentarles que voy a dejar el fútbol profesional. Creo que he tomado una decisión acertada, meditada, muy conversada a nivel familiar y mi entorno más cercano”, indicó Claudio Bravo.

En esta línea, el multicampeón con Colo Colo, Manchester City, Barcelona y Real Betis agregó que “es muy importante cerrar un ciclo en mi vida, es un momento para poder comenzar otra etapa de mi vida y otra etapa familiar, que seguramente será igual de exitosa que esta etapa que nos logró brindar grandes satisfacciones en todo sentido”.

“Me encantaría repasar los agradecimientos a todos los clubes que me han podido dar la oportunidad de crecer, de poder desarrollarme en todo ámbito personal y laboral, agradecer a Colo Colo, a Real Sociedad, a FC Barcelona, a Manchester City, a Real Betis, agradecer a todos los compañeros que he podido tener a lo largo de toda mi carrera, a todos los técnicos, a todos los hinchas que a lo largo del mundo han estado apoyándome y brindándome cariño”, detalló Claudio Bravo.

Pero Bravo centró un capítulo especial para su paso por la Selección Chilena, recalcando que “me ha tocado la posibilidad de llevar la bandera de nuestro país a lo largo de todo el mundo, lo he llevado con mucho orgullo, para mí como jugador y ex jugador de fútbol profesional ha sido lo más maravilloso que he podido hacer a lo largo de esta preciosa carrera. Jugando dos mundiales, Copas América, obteniendo dos títulos para Chile, el orgullo para mí ha sido máximo en la Selección”.