“¡La cabeza me va a explotar!”: los proyectos que alejaron definitivamente a Claudio Bravo de Colo Colo

19 de Diciembre de 2024

Además de sus proyectos fuera del fútbol, Claudio Bravo no cerró la puerta a volver a la actividad como entrenador y reconoció que "sería un sueño dirigir a Chile".

El ex arquero de la Selección Chilen,a Claudio Bravo, cerró esta semana cualquier opción de volver a jugar por Colo Colo, una decisión que meditó con el tiempo necesario y que se basa, además del compromiso que había adquirido con su familia, en su decisión de emprender con algunos de los múltiples proyectos que maneja.

Según explicó el ex portero del Barcelona y el Manchester City, su decisión de dejar el fútbol la venía trabajando hace un par de años, cuando “a nivel mental, emocional, comencé a sentirme plano. Podía estar en una cancha con 100 mil personas y no sentía la misma adrenalina que en el comienzo. Perder un partido ya no me preocupaba y ganarlo tampoco era sinónimo de felicidad”, relató.

Sin embargo, hoy “estoy lleno de proyectos, ¡la cabeza me va a explotar!“, confesó el ex capitán de La Roja, quien contó que está próximo a lanzar su propia colección de anteojos bajo la marca Parrod.

“No me gusta verme mal en lo absoluto, y los anteojos son un buen complemento. Nos ha tocado movernos en un mundo donde te encuentras con un buen vestir, buenos lentes y quisimos acercar eso a Chile, insertarlo en las grandes tiendas y centros comerciales, para que la gente pueda comprar un producto de calidad a un precio razonable”, explicó en la entrevista que le concedió a la Revista Velvet.

Los proyectos de Claudio Bravo: perfume, ropa, vino y… ¿política?

En la misma línea, Claudio Bravo adelantó que otros de los proyectos que maneja tienen que ver con el próximo lanzamiento de su propio perfume y más tarde una línea de ropa. Y, al igual que otras figuras de la generación dorada, como Arturo Vidal y Alexis Sánchez, también buscará incursionar en el mundo del vino.

“No tengo prisa de tener que hacer algo rápido y que tenga que funcionar porque signifique nuestra salvación económica. Es una tranquilidad enorme tener ese resguardo que te hace afrontar las cosas de otra manera“, manifestó sobre los tiempos para concretar sus proyectos.

Pero Claudio Bravo no solo se enfoca en una faceta empresarial, ya que le confesó al medio que no descarta incursionar en política, “pero hoy sería difícil porque lo que veo no va conmigo (…) No veo seriedad en la política, hay muchos discursos que quedan en nada“.

Claudio Bravo aún evalúa volver al fútbol como entrenador

El bicampeón de América se refirió, además, a la posibilidad de volver al fútbol como entrenador, algo que no tiene decidido del todo, ya que “me conozco y si me meto en ese mundo, si meto las patas al barro, no las sacaré hasta conseguir logros. Y ahí se me termina el tiempo, la libertad“.

En esa línea se refirió a la posibilidad de volver a La Roja, esta vez desde la banca: “Para mí, sería un sueño dirigir a Chile, y hacer una selección menor y una selección mayor. También es probarte a ti mismo, saber si lo que aprendiste da resultados, y eso sólo lo sabrás cuando te toque estar en ese cargo”, planteó.

Cuando se le preguntó por los técnicos que lo marcaron durante su carrera, respondió que fueron varios. “De Manuel (Pellegrini) aprendí mucho en la última etapa en el Betis. Cuando trabajas con él sabes cómo se desenvuelve, conoces su inteligencia y capacidad de manejo de grupo; entiendes por qué al tipo le ha ido tan bien. Me encantaría verlo como técnico de nuestra selección, pero eso conlleva tiempo para que muchas cosas se ordenen y reordenen”, manifestó.

Respecto de Marcelo Bielsa, destacó “su profesionalismo, el querer ser el mejor, creer siempre en tus capacidades y que lo colectivo entrega una energía potente y la posibilidad de conseguir logros. Eso nos quedó marcado a todos los que estuvimos con él. La Generación Dorada nace ahí, de la capacidad que teníamos para prepararnos, de cómo entrenábamos y competíamos en cada partido; daba igual a quién teníamos al frente, no nos achicábamos. Siempre el espíritu era de querer ganar, de intentarlo, más que el resultado”, concluyó.