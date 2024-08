“Te quiero y te admiro”: las sentidas palabras de Arturo Vidal a Claudio Bravo por su retiro

27 de Agosto de 2024

Claudio Bravo reaccionó a las palabras del King, mostrándose emocionado por los dichos de su ahora ex compañero.

Arturo Vidal se sumó a las palabras de elogio para Claudio Bravo, capitán de la Generación Dorada y bicampeón de América, quien este lunes informó su retiro del fútbol profesional a sus 41 años.

A través de sus redes sociales, el actual volante de Colo Colo dedicó un sentido homenaje a quien fue su compañero por varios años en la Selección Chilena y en el conjunto albo.

“Capitán: Has demostrado tu valentía con la decisión más difícil para quienes abrazamos esta profesión, los que te conocemos sabemos que serás exitoso en lo que emprendas, así lo has demostrado en tu brillante carrera, dejando un legado en cada lugar que has estado, y así como lo hiciste en nuestra amada selección, dejando dos históricos títulos”, fueron parte de las palabras de Vidal.

Arturo Vidal agregó que “tú y yo sabemos que siempre nos podremos mirar a los ojos. La vida y nuestro amado club nos formó con valores que siempre hemos sabido representar… querido Claudio te quiero y te admiro, éxito en esta nueva vida”.

Claudio Bravo reaccionó a las palabras del King cuando era entrevistado en radio ADN, mostrándose emocionado por los dichos de su ahora ex compañero.

“Con Arturo nosotros nos conocemos… La gente a veces ve la etapa de cuando ya estás a nivel profesional, pero yo a él lo conozco de pequeño. Es más, yo tengo unos años más que el, varios más que él, y lo pasaba a buscar a su casa a entrenar, por eso a veces las relaciones son diferentes, al margen de lo que pueda decir uno u otro, o las cosas que aparecen afuera del ámbito del conocimiento, pero el cariño, el respeto y la admiración”, puntualizó el Capitán América.