El entrenador, que no registra títulos como DT, sería aprobado este sábado por el directorio de Blanco y Negro.

Previo al Superclásico, Colo Colo ya tendría definido quién sería el entrenador que reemplazará a Jorge Almirón en la dirección del primer equipo.

En este contexto, Blanco y Negro le hará llegar las condiciones al adiestrador argentino Fernando Ortiz para que asuma la banca del Cacique tras el duelo contra la U de Chile, según consignó Radio ADN.

Considerando lo anterior, y en caso de que no surjan inconvenientes, la llegada del DT será aprobada en la reunión de directorio de la concesionaria que se realizará este sábado.

El entrenador de 47 años no registra títulos en su carrera y ha dirigido en Sol de América (Paraguay), Sportivo Luqueño (Paraguay), América (México), Monterrey (México) y Santos Laguna (México).

Quién es Fernando Ortiz, el entrenador que asumiría la banca de Colo Colo

Las Águilas marcaron su paso más destacado, donde obtuvo un rendimiento de 66%, dirigiendo un total de 55 partidos, con 32 victorias, 14 empates y 9 derrotas. Asumió en marzo de 2022 y presentó su renuncia tras ser eliminado del Clausura de la Liga MX a manos de su clásico rival, Chivas de Guadalajara.

Con respecto a su última experiencia, es precisamente la que genera dudas de cara a este desafío, ya que en Santos Laguna registró solo dos triunfos, un empate y 14 derrotas. En dicho club alcanzó a estar seis meses.

Sobre su modelo de juego, Fabián Estay, que conoce de cerca el estilo de juego del argentino tras varios años radicado en México, sostuvo que “es más ofensivo que defensivo, porque las obligaciones de América era siempre ganar, gustar y golear, por decirlo de esa manera, al igual que la exigencia que tiene Colo Colo. En Monterrey tal vez no pudo plasmar el ser tan vertical o ser tan dinámico, tener una presión alta, porque es un equipo de mucha más experiencia tal vez”.

Por otro lado, hace unas semanas, Ortiz reveló la influencia que tuvo Ricardo Gareca en su carrera: “Ricardo tiene una sabiduría, una capacidad tremenda como entrenador y él lo sabe y es algo que se lo remarco siempre”, dijo en el programa Habrá Señales.

“El manejo que tuvo en su etapa en Chile fue extraordinario, él sabía comunicar con un temple tranquilo sabiendo que la situación no era la indicada y él respondía con respeto y actitud. Me sacó el sombrero por Ricardo”, añadió sobre el DT que tuvo paso poco exitoso al mando de La Roja.