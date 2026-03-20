¿Irá por TV abierta? A qué hora y dónde ver a Santiago Wanderers vs Flamengo por la final de Copa Libertadores Sub 20

Santiago Wanderers dejó en el camino a Palmeriras y se convirtió en el primer equipo chileno en alcanzar la final del certamen en esta categoría.

Santiago Wanderers busca hacer historia en la Copa Libertadores Sub 20, luego de alcanzar la final del certamen tras una disputada semifinal.

El cuadro chileno dio el batacazo este jueves y se impuso sobre el Palmeiras de Brasil por 2-1, gracias a las anotaciones de Christian Silva. De esta forma, se convirtieron en el primer equipo nacional en llegar a la final de la Libertadores Sub 20.

Luego de este gran triunfo, que se suma a los que obtuvieron en la fase de grupos, instancia en la que terminaron punteros de su zona, Santiago Wanderers buscará cerrar con broche de oro esta campaña.

¿Su rival? uno de los favoritos del torneo: Flamengo de Brasil, que se metió en el duelo decisivo tras vencer por 2-1 a Olimpia de Paraguay.

A qué hora y dónde ver Santiago Wanderers vs Flamengo por la final de la Copa libertadores Sub 20

El encuentro entre Santiago Wanderers y Flamengo por la final de la Copa Libertadores Sub 20 se disputará este domingo 22 de marzo a las 18:30 horas (de Chile) en el Estadio IDV de Quito, Ecuador.

El crucial duelo contará con transmisión por TV abierta a través de Chilevisión, mientras que por cable estará disponible en DSports.

Para ver el partido de manera online, lo podrás hacer mediante todas las plataformas digitales de Chilevisión (Sitio web, YouTube, App MiCHV), DGO y Pluto TV.