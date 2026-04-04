Mundial 2026: Beccacece admite gestiones para sumar a chileno a la selección de Ecuador

Omar Carabalí reconoció que conversó con el DT y dijo que “hay temas dirigenciales y gerenciales que solucionar”.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El entrenador de la selección de fútbol de Ecuador, Sebastián Beccacece, admitió que la federación de ese país está realizando gestiones para sumar al arquero chileno Omar Carabalí al equipo que disputará el Mundial 2026.

El ex ayudante de Jorge Sampaoli apuntó que “hemos hecho unas gestiones por Omar Carabalí. Es un futbolista que, al menos en algún momento, tenía ciertas posibilidades“.

A la vez, recordó que el arquero de O’Higgins es un jugador que “había renunciado a su condición de ecuatoriano para jugar en la selección de Chile”.

“Estoy en condiciones de decir que se hizo una gestión y todavía tienen que responder de la FIFA si es posible o no volver a tener esa nacionalidad“, añadió Beccacece.

El chileno y la opción de jugar el Mundial por Ecuador

Al abordar el tema, el arquero ecuatoriano nacionalizado chileno reconoció que “está la posibilidad” de ser convocado por el técnico de Ecuador para jugar el Mundial que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

“La verdad es que conversé con el profe Sebastián (Becaccece) hace como 20 días. Está la posibilidad, hay temas dirigenciales y gerenciales que solucionar“, manifestó el portero a TNT Sports tras el partido con Audax Italiano.

“Que sea lo que Dios quiera, estamos preparados para todo. Estoy confiado y concentrado acá, O’Higgins está primero”, complementó el portero.