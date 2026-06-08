Florentino Pérez reelecto presidente del Real Madrid: la estrella por la que pagaría 150 millones de euros

Una vez que se ratificó su victoria en las urnas, el timonel del equipo merengue confirmó que contratará a José Mourinho para que asuma la banca la próxima temporada.

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Florentino Pérez fue reelegido presidente del Real Madrid hasta el 2030, tras imponerse con claridad al candidato opositor, Enrique Riquelme, en las primeras elecciones en el club merengue en 20 años, y ahora deberá cumplir con sus promesas de campaña, entre ellas la adquisición de una estrella por la que el club está dispuesto a desembolsar 150 millones de euros.

Ya con el triunfo en su poder, el máximo dirigente del Real manifestó que “vamos a seguir trabajando para seguir ganando títulos (…) Conmigo el Real Madrid es y seguirá siendo siempre de sus socios”, aseveró.

“Hoy es un gran día para el Real Madrid, hemos ganado en todas las mesas electorales, en todas las edades”, señaló Florentino en domingo, oportunidad en la que ratificó su intención de fichar a José Mourinho como próximo entrenador del primer equipo.

De acuerdo con lo que aseguró durante la campaña, le pagará 14 millones de euros al Benfica para concretar el regreso del técnico portugués, además de prometer la contratación del francés Ibrahima Konaté y el neerlandés Denzel Dumfries.

A los anteriores, Florentino Pérez sumó a un futbolista que denominó como “de Champions” y por el que está dispuesto a desembolsar 150 millones de euros.

La estrella que quiere Florentino Pérez para el Real Madrid

Este lunes la prensa española especuló sobre cuál es la estrella que el presidente quiere llevar al Real Madrid para potenciarlo con miras a dejar en el olvido una campaña en la que se quedó sin ningún título.

Los medios han mencionado varios nombres, entre ellos el noruego Erling Haaland, el británico nacionalizado francés Michael Olise y el belga Jérémy Doku, pero el mismo Florentino los descartó a todos.

Otros futbolistas de primer nivel a los que apuntaron los periodistas especializados son los portugueses Joao Neves y Vitinha, aunque el timonel merengue no dio luces de si era verdad o no.

Sin embargo, en las últimas horas Sky Sports aseguró que el objetivo que tiene en miras Florentino Pérez el goleador argentino Julián Álvarez.

Según dijo, con ese propósito está dispuesto a realizar la mejor oferta en la historia del mayor campeón en la historia de la Champions League.

No obstante, Florentino sabe que concretar el fichaje del trasandino no será fácil, no por falta de dinero, sino porque se prevé poco probable que el actual dueño de su pase, el Atlético de Madrid, quiera transferir a su gran estrella a su rival histórico.