Caso Sartor: los dos fichajes de la U de Chile que despertaron las sospechas del Ministerio Público

La Fiscalía indaga si las negociaciones con Huachipato favorecieron a personas relacionadas con la propiedad de Azul Azul.

Los traspasos de dos jugadores desde Huachipato a la U de Chile están siendo investigados por el Ministerio Público en el marco del caso Sartor, ya que se busca esclarecer si afectaron económicamente a Azul Azul.

Se trata de una nueva arista en la indagatoria que realiza la Fiscalía, tendiente a esclarecer el origen de los fondos que se utilizaron para lograr el control de la concesionaria que maneja al club universitario laico.

De acuerdo con los antecedentes incluidos en el expediente judicial, al que tuvo acceso T13, el órgano persecutor está analizando las diferencias de montos registradas en ambas operaciones.

Los fichajes de la U de Chile que alertaron al Ministerio Público

Según detalló el citado medio, el primer caso corresponde al defensor Ignacio Tapia, cuyo pase completo le ofreció Huachipato a la U en 2021 por 400 mil dólares, aunque al año siguiente el club santiaguino pagó 900 mil dólares por el 50% de los derechos del jugador.

Fue la gran disparidad entre los montos y el porcentaje del pase involucrados lo que despertó las alertas en la Fiscalía, que apunta a un posible sobreprecio.

El segundo caso que indaga la Fiscalía corresponde al arquero Gabriel Castellón, que se incorporó a la U de Chile el año 2024.

En su declaración judicial, el exdirector de Azul Azul, Juan Pablo Pavez, dijo que ese año el club universitario pagó 1,1 millones de dólares por el 50 por ciento de la carta del arquero.

Aquello, pese a que de manera oficial se informó que la cifra era considerablemente menor y se aproximaba a los 412 mil dólares.

El Ministerio Público sospecha que algunas negociaciones entre Huachipato y la U de Chile habrían favorecido intereses vinculados a personas relacionadas con la propiedad de Azul Azul.

Entre los nombres que aparecen mencionados en la investigación figura el exdirigente de Huachipato, Victoriano Cerda, precisó el citado medio.