La competencia contará con 16 ciudades sede y un total de 104 encuentros, marcando un nuevo hito para la Copa del Mundo

La espera llegó a su fin. Este jueves 11 de junio comenzará oficialmente el Mundial de Fútbol 2026, el torneo más ambicioso en la historia de la FIFA, que reunirá a 48 selecciones y se disputará en tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

La competición contará con 16 ciudades sede y un total de 104 encuentros, marcando un nuevo hito para la Copa del Mundo. El puntapié inicial estará acompañado por una ceremonia de apertura cargada de música y espectáculo.

Mundial 2026: horario del partido inaugural y dónde verlo gratis en Chile

El encuentro inaugural se disputará este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, donde la selección local se enfrentará a Sudáfrica.

Para los espectadores en Chile, el partido comenzará a las 15:00 horas, mientras que la ceremonia de inauguración está programada para las 13:30 horas.

Antes del debut mundialista, el público podrá disfrutar de una presentación artística que reunirá a reconocidos exponentes de la música latina e internacional.

Entre los artistas confirmados figuran J Balvin, Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, Los Ángeles Azules, Lila Downs y Tyla, quienes serán parte de la fiesta que dará inicio al certamen.

Los fanáticos tendrán distintas alternativas para seguir la competencia, tanto en televisión abierta como a través de plataformas de pago.

Chilevisión será la señal encargada de transmitir gratuitamente una selección de 52 partidos, incluyendo la ceremonia inaugural, encuentros destacados de la fase de grupos y las instancias decisivas del campeonato.

Por su parte, DSports contará con la cobertura completa de los 104 partidos del torneo mediante DirecTV.

En el ámbito digital, los encuentros podrán seguirse a través de DGO, Paramount+ y Disney+ Premium, plataforma que ofrecerá una selección de 30 compromisos, incluyendo partidos de eliminación directa y la gran final.