Corea del Sur vs República Checa: El contraste de dos proyectos que buscan la gloria mundial

A las 22:00 horas de Chile, se llevará a cabo el segundo partido de la jornada inaugural, por el Grupo A. Conoce las posibles alineaciones y estadísticas previas al encuentro.

Mientras Corea del Sur busca extender una de las rachas más impresionantes del fútbol asiático, República Checa vuelve a una Copa del Mundo después de veinte años de ausencia. El encuentro

correspondiente al Grupo A aparece como uno de los más equilibrados de la primera jornada del

Mundial 2026.

Ficha del partido

Fecha: 11 de junio de 2026

Hora (Chile): 22:00 horas

Grupo: A

Estadio: Estadio Akron

Ciudad: Guadalajara, México

Capacidad: 49.850 espectadores

¿A qué hora y dónde ver el partido en Chile ?

TV paga: DSports

Streaming: DGO y Paramount+

Chilevisión: programación por confirmar

La ciudad anfitriona

Guadalajara es una de las ciudades más emblemáticas de México. Conocida internacionalmente como la cuna del mariachi y del tequila, será una de las sedes más importantes del Mundial 2026. El Estadio Akron, casa de las Chivas de Guadalajara, aportará un entorno moderno y una gran atmósfera para este encuentro.

Cómo llegan ambos equipos

Corea del Sur llega como una de las selecciones más consistentes de Asia. Desde México 1986 ha participado en todos los mundiales (11 encuentros), consolidando una cultura competitiva que la ha transformado en referencia continental.

Por su parte, República Checa, vuelve a una Copa del Mundo por primera vez desde Alemania 2006. Su clasificación fue celebrada como un gran logro nacional y representa una oportunidad para recuperar protagonismo en el escenario internacional.

Posibles alineaciones

Según la web de la FIFA, las oncenas titulares podrían estar conformadas de la siguiente manera:

Corea del Sur: Kim Seung-Gyu; Kim Minjae, Lee Hanbeom, Lee Kihyuk; Seol Youngwoo, Lee Taeseok, Hwang Inbeom, Paik Seungho; Lee Kangin, Lee Jaesung; Song Heungmin.

República Checa: Kovář; Coufal, Douděra, Holes, Krejčí, Zeleny; Souček, Sadílek; Hložek, Sulc y Schick.

Y aunque si hablamos de historia futbolística entre ambas naciones, no existe una larga tradición de enfrentamientos oficiales entre ambas selecciones, lo que agrega incertidumbre y atractivo al encuentro.

Pronóstico

Se espera que este sea un partido muy equilibrado. Corea del Sur cuenta con mayor continuidad mundialista, mientras que República Checa posee una base importante de jugadores consolidados en las

principales ligas europeas.

¿Sabías qué?

Corea del Sur sigue siendo la única selección asiática que ha alcanzado unas semifinales mundialistas. Su campaña de 2002 continúa siendo el mejor resultado conseguido por un país del continente en una Copa del Mundo.