Mundial 2026: a qué hora debuta Portugal con Cristiano y qué partidos se verán por televisión abierta

Por la primera fecha del Grupo K, el equipo luso enfrentará a la República Democrática del Congo en el NRG Stadium de Houston, en Texas.

El portugués Cristiano Ronaldo iniciará este miércoles 17 de junio su participación en el Mundial 2026, con la ilusión de conseguir el primer título para la selección lusa.

Sergún lo previsto, el equipo portugués enfrentará a partir de las 13:00 horas de Chile a la República Democrática del Congo.

El juego que se llevará a cabo en el NRG Stadium de Houston, en Texas, corresponde a la primera fecha del Grupo K.

Más tarde, por el mismo grupo, Colombia se transformará en el último equipo sudamericano en debutar en el Mundial 2026, cuando enfrente a Uzbekistán en el Estadio Azteca de Ciudad de México, a partir de las 22:00 horas de Chile.

En tanto, en el Grupo L, Inglaterra se medirá ante Croacia desde las 16:00 horas de Chile, en un duelo que se disputará en el AT&T Stadium de Dallas.

Por su parte, Ghana jugará ante Panamá en el BMO Field de Toronto por el mismo grupo a partir de las 19:00 horas de Chile.

Los partidos del Mundial 2026 que se verán hoy por televisión abierta

De acuerdo con lo informado, este miércoles 17 de junio Chilevisión transmitirá por su señal abierta dos partidos del Mundial 2026.

En primer lugar, a partir de las 16:00 horas, se podrá ver el duelo europeo que protagonizarán los equipos de Inglaterra y Croacia.

Más tarde, desde las 10 de la noche, presentará el debut en esta cita mundialista de la Selección Colombia, en su duelo ante Uzbekistán.

Ambos partidos, además de los otros dos de esta fecha, también podrán ser vistos en la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.