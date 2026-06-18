Mundial 2026: este jueves parte la segunda fecha de la fase de grupos y qué partidos se verán por TV abierta

Esta jornada volverán a la cancha los anfitriones México y Canadá, que enfrentarán a Corea del Sur y Qatar, respectivamente.

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Este jueves 18 de junio se iniciará la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, con los partidos que disputarán, entre otros, los anfitriones México ante Corea del Sur y Canadá frente a Qatar.

Tal como ha ocurrido en las fechas anteriores, los chilenos tendrán la posibilidad de ver dos de los duelos programados para esta jornada a través de la televisión abierta.

De acuerdo con lo programado, el primer partido de la jornada se comenzará a jugar al mediodía de Chile, cuando Chequia enfrente a Sudáfrica, por el Grupo A.

Posteriormente, por el Grupo B, Suiza jugará ante Bosnia y Herzegovina, a partir de las 15:00 horas de Chile.

Más tarde, también por el Grupo B, Canadá intentará obtener los tres puntos ante la selección de Qatar, en un duelo programado para las 18:00 horas de Chile.

Finalmente, México tratará de asegurar su paso a la próxima fase en el partido que disputará ante Corea del Sur, desde las 21:00 horas de Chile.

Los partidos del Mundial 2026 que se verán por televisión abierta

De los partidos que se jugarán este jueves 18 de junio por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, dos serán transmitidos por la señal abierta de Chilevisión.

El primero es el que enfrentará a Suiza con Bosnia y Herzegovina, mientras que el segundo corresponde al duelo entre Canadá y Qatar, ambos por el Grupo B.

Ambos encuentros, además de los otros juegos de la jornada, se podrán ver también a través de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.