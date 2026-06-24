Se definen los grupos: los partidos del Mundial 2026 que se juegan este miércoles 24 de junio y dónde ver en vivo

Son seis los duelos que se disputarán este miércoles, los cuales definirán las posiciones de los grupos A, B y C.

A partir de este miércoles 24 de junio se comienzan a definir los grupos del Mundial 2026 de Norteamérica, donde se disputarán seis partidos.

Se trata de los partidos válidos por la última fecha de los grupos A, B y C, con Brasil como uno de los protagonistas.

La programación del Mundial 2026: los partidos que se jugarán hoy, miércoles 24 de junio

El primer Grupo de la Copa de Mundo en definirse será el B, cuya programación considera dos duelos en simultáneo.

Canadá enfrentará a Suiza a las 15:00 horas y se transmitirá a través de DSports y Paramount+, mientras que Bosnia y Herzegovina hará lo propio ante Qatar, en un compromiso que también se podrá ver en las señales ya mencionadas.

Posteriormente, a las 18:00 horas será el turno del Grupo C. En el Hard Rock Stadium de Miami, Brasil chocará contra Escocia, cuya acción se podrá seguir en TV abierta a través de Chilevisión, además de Disney+, DSports y Paramount+.

A la misma hora, Marruecos se medirá ante Haití en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Este encuentro estará disponible en DSports y Paramount+.

Los últimos duelos de este miércoles 24 de junio serán los correspondientes al Grupo A. A las 21:00 horas, México jugará contra República Checa en el Estadio Azteca, compromiso que también irá por TV abierta a través de Chilevisión. Igualmente, se podrá sintonizar en DSports y Paramount+.

En el mismo horario, Sudáfrica enfrentará a Corea del Sur en el Estadio BBVA de Monterrey, partido que estará disponible en DSports y Paramount+.