Tomás Barrios gana un partidazo en Wimbledon y queda a un paso del cuadro principal

Tomás Barrios se impuso en tres sets sobre Paul Jubb y espera por su rival en la ronda final de la qualy de Wimbledon.

Tomás Barrios (135°) continúa sólido en el césped londinense y se acerca al cuadro principal de Wimbledon 2026.

El tenista nacional obtuvo una nueva victoria en la qualy del tercer Grand Slam de la temporada. Esta vez fue ante el local Paul Jubb (334°), a quien superó por 6-4, 3-6 y 6-1 en una hora y 57 minutos de partido.

En la primera manga, el chileno solo necesito un quiebre en el quinto juego para equilibrar la balanza a su favor y sacar ventaja. No obstante, en el segundo capítulo el partido se complicó y su rival logró dos rompimientos contra uno para estirar la definición al tercer set.

Fue allí, donde Barrios terminó arrasando a Jubb, quebrándole el saque en el segundo y sexto game para quedarse con el triunfo.

Tomás Barrios ad portas de instalarse en el cuadro principal de Wimbledon 2026

Con esta victoria, el chillanejo repite su actuación del año pasado y defiende con éxito los 16 puntos ATP que consiguió al alcanzar la ronda final de la fase clasificatoria.

Ahora, con el objetivo de clasificar al cuadro principal de Wimbledon 2026 y acompañar a Alejandro Tabilo, Tomás Barrios deberá enfrentar al ganador de la llave entre el australiano Dane Sweeny (126°) y el estadounidense Darwin Blanch (225°)

Este duelo se jugará este jueves 25 de junio en horario por confirmar. A diferencia de los encuentros anteriores, la última ronda de la qualy se disputa al mejor de cinco sets.