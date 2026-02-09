LATAM Pass, el programa que tiene 54 millones de socios y aspira a llegar a los 100 millones en 2030

Con más de 11 mil nuevos miembros diarios, LATAM Pass se ha convertido en uno de los activos estratégicos más relevantes de la aerolínea.

A fines de 2025, una serie de cambios en el programa de viajero frecuente de LATAM generó un amplio debate en redes sociales. Y es que el mercado de quienes “juntan millas”, ya sea porque viajan regularmente o solo de vez en cuando por las vacaciones, ha alcanzado un importante grado de maduración.

Un par de datos: LATAM Pass es el programa de viajero frecuente líder en Sudamérica y cada día suma más de 11 mil nuevos miembros. “Contamos con 54 millones de socios en todo el mundo, con un crecimiento del 40% en los últimos cinco años”, comentan desde la empresa a EL DÍNAMO.

La aerolínea reportó en 2025 un aumento de 49% en sus utilidades. El 60% de sus ingresos por pasajeros son generados por socios del programa LATAM Pass. “Aspiramos a alcanzar los 100 millones de socios para el año 2030. En la actualidad, contamos con 2,6 millones de socios en categorías Elite”, añaden.

Un canje por segundo

En promedio se canjean 6.500 millas cada segundo a nivel regional, lo que significa que anualmente más de 10 millones de pasajeros viajan usando millas. Sólo en Chile fueron más de 2 millones de personas.

“Cada día despegan el equivalente a 95 aviones Boeing 787-9 a máxima capacidad (300 personas) con pasajeros con canje. Se canjea un ticket aéreo cada 3,5 segundos”, explica la línea aérea.

Los beneficios del programa se tradujeron en que en 2025 tuvieron más de 2 millones de postulaciones a upgrade y 3,2 millones de socios que usaron el beneficio de una maleta gratis.

“Es un activo estratégico para la compañía y uno de los principales pilares de nuestra propuesta de valor hacia los clientes. Hoy es el programa de fidelización líder en Sudamérica y cumple un rol clave en construir relaciones de largo plazo basadas en la confianza, preferencia y experiencia”, añade la firma.

Planes futuros

Además de alcanzar los 100 millones de socios, LATAM llegó a un acuerdo con Iberia Club, ampliando las opciones de acumulación y canje.

La firma tiene vigentes más de 100 alianzas a nivel global. En Chile, en tanto, son más de 20 acuerdos comerciales como el del Santander, otro con Booking y el de la red de estaciones de servicio Aramco, esta última empresa que se quedó con el negocio luego que el acuerdo entre LATAM y Copec llegará a su fin.