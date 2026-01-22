VIDEO – Denuncian aumento de precios de productos básicos durante emergencias: cómo denunciar ante el Sernac

Según la Ley del Consumidor, está prohibido manipular precios, acaparar productos de primera necesidad o comercializar bienes que representen un riesgo, sobre todo durante Estados de Excepción de Catástrofe.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) recordó a las empresas sus responsabilidades frente a las emergencias causadas por los incendios en las regiones de Ñuble y Bío Bío.

Según la Ley del Consumidor, está prohibido manipular precios, acaparar productos de primera necesidad o comercializar bienes que representen un riesgo, sobre todo durante Estados de Excepción de Catástrofe.

Las sanciones por estas infracciones pueden ir desde presidio menor en su grado mínimo, de 61 días, hasta tres años, y pueden aumentar si los fraudes afectan bienes de primera necesidad o de consumo masivo. La autoridad advirtió que cualquier abuso será denunciado ante el Ministerio Público.

Incluso, se puede aumentar la pena en caso que “el fraude recaiga sobre el precio de bienes o servicios de primera necesidad o de consumo masivo”.

Félix Mercado, director regional del Sernac en Ñuble, hizo un llamado a las empresas a actuar con ética y responsabilidad, recordando que no deben aprovecharse de la tragedia. También enfatizó la importancia de mantener el profesionalismo en la venta de productos y servicios durante la emergencia que afecta a miles de familias

Denuncian aumento de precios de productos básicos durante emergencias: cómo denunciar ante el Sernac

Un vecino de Quillón denunció un presunto alza de precios en un supermercado mientras compraba insumos para apoyar a las familias afectadas por los incendios.

De acuerdo al registro dado a conocer por Ñuble Tv, “Un vecino de Quillón denunció que, al intentar comprar productos al por mayor para ayudar a las personas afectadas por los incendios, un supermercado le habría subido el precio al momento de pagar”, informaron.

“Según su relato, la intención era adquirir insumos para apoyar a las familias damnificadas y a quienes combaten la emergencia, pero se encontró con esta lamentable situación justo cuando más se necesita solidaridad”, añadieron.



Para denunciar empresas ante el SERNAC hay que seguir los siguientes pasos:

En Línea (Portal del Consumidor):

Accede a www.sernac.cl y usa tu ClaveÚnica para entrar al portal.

Selecciona “Reclamo”, busca la empresa y describe detalladamente el acaparamiento, adjuntando fotos, videos o documentos.

Por Teléfono:

Llama gratis al 800 700 100 (lunes a viernes, 9:00 a 19:00 hrs) para orientación y para ingresar tu reclamo.

Presencial: