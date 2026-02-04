Por acosos y cobros indebidos: Scotiabank indemnizará a 61 mil personas por más de mil millones

El monto se estableció en un acuerdo con la entidad bancaria luego de la presentación de una demanda colectiva.

El Banco Scotiabank indemnizará con un monto de más de mil millones de pesos a 61.546 consumidores, quienes fueron perjudicados por cobros extrajudiciales indebidos.

Así lo confirmó este miércoles el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), tras revelar que ese monto se estableció en un acuerdo con la entidad bancaria luego de la presentación de una demanda colectiva.

Según lo informado por el servicio, la demanda surgió luego de una fiscalización que detectó “conductas contrarias a la Ley del Consumidor como el acoso y hostigamiento a través de llamadas reiteradas fuera del marco normativo y el cobro de comisiones por gastos de cobranza inapropiados“.

El acuerdo que alcanzaron las partes abarca las infracciones ocurridas entre el 12 de mayo de 2020 y el 12 de mayo de 2022.

Al abordar el caso, la directora nacional (S) del Sernac, Carolina González, sostuvo que “el derecho a recibir un trato digno y respetuoso es básico“.

En esa línea, planteó que lo anterior “implica que las entidades bancarias no pueden utilizar la morosidad como una justificación para ejercer presiones indebidas, hostigamientos o conductas que vulneren la integridad emocional de las personas y la ley”.

Los criterios con los que Scotiabank indemnizará a consumidores

El acuerdo contempla que Scotiabank indemnizará con un monto de 1.006.963.688 pesos a los afectados según criterios de proporcionalidad, más 695,14 UF por el grupo de hostigados.

Además, se compensará con 0,15 UTM (algo más de $10.000) a quienes hayan presentado su reclamo ante el servicio.

A la vez, el Sernac detalló que todos los montos y procesos de cumplimiento estarán sujetos a una auditoría externa para garantizar su transparencia.

Los clientes sin deudas pendientes recibirán el pago íntegro a través de transferencia electrónica directa, mientras que los ex clientes sin productos activos podrán cobrar el monto correspondiente mediante vale vista electrónico, disponible en cualquier sucursal de Scotiabank.

Según detalló el Sernac, los indemnizados se dividieron en cuatro grupos. Se trata de: