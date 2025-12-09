Los argumentos del TPI para acoger oposión de Disney y rechazar registro de Zapping en Chile

El Tribunal de Propiedad Industrial resolvió rechazar el registro de la marca Zapping en Chile, con lo que revocó la sentencia previa del Inapi.

El Tribunal de Propiedad Industrial (TPI) acogió la oposición presentada por Disney Enterprises y resolvió rechazar el registro de la marca Zapping en Chile, con lo que revocó la sentencia previa del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi), que había autorizado la inscripción en primera instancia.

Tras la primera sentencia, Disney apeló ante el TPI y argumentó que la marca de la empresa nacional es coincidente tanto en lo gráfico como en lo fonético con la marca de su programa emitido entre 2000 y 2012, The Zapping Zone, la cual está registrada tanto en Chile como en otros países.

Pese a ello, Zapping SpA descartó los planteamientos de Disney y planteó que, desde 2019 es titular de la marca Zapping TV, de acuerdo con lo informado por Diario Financiero.

TPI acogió apelación de Disney contra Zapping

De acuerdo con lo resuelto por el TPI, el otorgar el registro a Zapping en Chile “provocará confusión, error o engaño en los consumidores respecto al origen empresarial de los servicios“, detalló el medio.

Tras el fallo del Tribunal de Propiedad Industrial, desde Zapping SpA se enfatizó que se trata de “una marca querida y reconocida por los fanáticos de la televisión en Chile, Perú, Ecuador y Brasil, que son los mercados donde hoy estamos presentes“.

“Esperamos que esta historia termine bien para todos”, añadieron desde la empresa chilena, a vez que ratificaron que analizan los pasos a seguir con el área legal de la compañía.