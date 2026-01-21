Después de años polémicos, el 90% Primus capital es adquirido por Toesca y otros socios

Al cierre del tercer trimestre de 2025, Primus Capital registró utilidades por $6.700 millones, consolidándose como uno de los principales actores del sector en la región.

Greenbridge Capital, joint venture creado en 2019 por Toesca y TC Latin American Partners para invertir en el segmento de crédito privado en América Latina, informó haber alcanzado un acuerdo para adquirir el 90% de Primus Capital, firma líder en la industria del factoring con operaciones en Chile y Perú.

Al cierre del tercer trimestre de 2025, Primus Capital registró utilidades por $6.700 millones, consolidándose como uno de los principales actores del sector en la región.

“Esta adquisición representa el tercer hito relevante de Greenbridge Capital y se suma a la plataforma latinoamericana de factoring que lanzamos en 2023, cuyo primer vehículo de inversión fue financiado por el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, con sede en Panamá”, señaló Gregorio Schneider, socio de TC Latin American Partners y director de Greenbridge Capital.

En la misma línea, Maximiliano Vial, director de Greenbridge Capital y socio y director de Toesca, explicó que “esta operación se enmarca en nuestro plan estratégico de desarrollar una plataforma regional de crédito privado y factoring, con presencia en Chile, Perú, Colombia y México, mercados donde observamos un alto dinamismo y atractivas oportunidades de crecimiento”.

Una vez concretada formalmente la adquisición de Primus Capital, la estrategia de Greenbridge Capital será mantener un portafolio diversificado de facturas de corto plazo, emitidas por compañías de alta calidad crediticia y pertenecientes a distintos sectores de la economía.

Investigación penal en curso

La operación se da en un contexto marcado por la investigación penal que involucra a Primus Capital. La compañía ha estado en el centro de la polémica los últimos dos años y medio, luego de que el Ministerio Público iniciara indagatorias por eventuales delitos económicos vinculados a su operación, causa que aún se encuentra en etapa de investigación. También el SII presentó cargos.

La compañía es controlada hoy por Raimundo Paila Valenzuela, quien se enfrascó en una disputa legal con sus socios, entre ellos Francisco Coeymans, quien estuvo 15 meses privado de libertad por el caso.

Desde la empresa han señalado públicamente que han colaborado con las autoridades y que los procesos judiciales en curso no afectan la continuidad operacional del negocio. En tanto, hasta ahora no se han registrado resoluciones judiciales que impidan el desarrollo de la compañía ni la concreción de la transacción informada por Greenbridge Capital.

Los socios detrás de Greenbridge Capital

TC Latin American Partners es un administrador institucional de inversiones alternativas enfocado en América Latina. Fundado en 2012, está registrado como asesor de inversiones ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) y cuenta con oficinas en Nueva York, Bogotá, Lima, Ciudad de México y Santo Domingo. La firma ha levantado cerca de US$ 1.000 millones para invertir en diversas estrategias en América Latina y Estados Unidos.

Por su parte, Toesca es una firma de servicios financieros especializada en inversiones alternativas en América. Fue fundada en 2016 por un grupo de ejecutivos con más de 20 años de experiencia conjunta. A través de Toesca Asset Management, ha levantado más de US$ 2.000 millones para sus distintos vehículos de inversión, con foco en infraestructura, activos inmobiliarios, crédito privado, equities y farmland.